Horário de início de Cincinnati Bengals x Jacksonville Jaguars

4 de out. de 2026 - 13:00 Paycor Stadium

O Cincinnati Bengals recebe o Jacksonville Jaguars no Paycor Stadium (Cincinnati, Ohio), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 4 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Como assistir a Cincinnati Bengals x Jacksonville Jaguars

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias das equipes de Cincinnati Bengals x Jacksonville Jaguars

O quarterback dos Jaguars, Trevor Lawrence, enfrenta o único time da AFC que ele nunca venceu na carreira na NFL (0-3 no histórico). Ele tentará se apoiar bastante na defesa com a melhor pontuação cedida da liga, permitindo apenas 12,0 pontos por jogo, e em um jogo corrido melhorado, liderado pelo running back em ascensão Bhayshul Tuten.

Notícias do Cincinnati Bengals

Os Bengals enfrentam um teste substancial de profundidade, particularmente na secundária e na linha ofensiva. Depois da derrota física para os Steelers, vários jogadores importantes estão fora ou limitados:

Kyle Dugger (SAF) : não participou (DNP) na quarta-feira devido a uma lesão no quadríceps.

Dalton Risner (G) : DNP depois de sofrer uma nova lesão no joelho durante o treino.

B.J. Hill (DT) : DNP enquanto continua se recuperando de um problema persistente no tendão de Aquiles que o tirou da Semana 3.

Colbie Young (WR) : DNP devido a uma lesão no joelho sofrida contra Pittsburgh.

Bryan Cook (SAF) & Jordan Battle (SAF) : ambos foram participantes limitados na quarta-feira com problemas no tornozelo e no tendão da coxa, respectivamente

Ajustes táticos : devido às lesões entre os safeties e no nickel, o coordenador defensivo Al Golden está ajustando a secundária. Dax Hill está se deslocando para dentro para atuar como nickel cornerback, com Josh Newton e opções de outside como DJ Ivey ou Tacario Davis assumindo papéis ampliados. Do lado positivo, a linha defensiva interior continua sendo um grande ponto forte após as aquisições de destaque na offseason de Dexler Lawrence e Jonathan Allen.

Notícias do Jacksonville Jaguars

Os Jaguars chegam à Semana 4 em condição de saúde relativamente robusta sob o comando do técnico Liam Coen. Embora várias peças defensivas estejam sob monitoramento, o relatório geral de lesões da equipe consiste principalmente em designações de participação limitada nos treinos.

Profundidade entre os cornerbacks : a secundária é a principal área de atenção antes do confronto com Ja'Marr Chase e Tee Higgins. Montaric Brown (tendão da coxa) foi limitado, enquanto o calouro Jarrian Jones (quadril) participou plenamente na quarta-feira. Christian Braswell (joelho) também teve uma sessão limitada.

Albert Regis (DT) : listado como limitado com uma lesão no cotovelo, embora o técnico Coen espere tê-lo à disposição.

Outros participantes limitados : o running back LeQuint Allen Jr. (quadril), o defensive tackle DaVon Hamilton (costas), o wide receiver Jakobi Meyers (polegar) e o jogador de linha ofensiva Cole Van Lanen (joelho) estiveram limitados, mas devem jogar após atuarem na Semana 3.

Links úteis

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North:Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

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AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks