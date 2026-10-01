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Assista ao vivo a Baltimore Ravens x Tennessee Titans pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Baltimore Ravens x Tennessee Titans
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans, além do horário de início e das notícias das equipes

Horário do jogo entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans

NFL
M&T Bank Stadium

O Baltimore Ravens recebe o Tennessee Titans no M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 4 de outubro, às 14:00 (BRT).

Como assistir a Baltimore Ravens x Tennessee Titans

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

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Notícias das equipes de Baltimore Ravens x Tennessee Titans

As manchetes antes da partida têm sido dominadas pelo lendário running back Derrick Henry, que está prestes a enfrentar seu ex-time, o Titans, pela primeira vez desde que se mudou para Baltimore.

Notícias do Baltimore Ravens

O Ravens (2-1) recebeu grandes reforços para sua unidade ofensiva durante o treino de quinta-feira, após preocupações iniciais no começo da semana.

  • Lamar Jackson (QB): Causou um leve pânico quando foi limitado na quarta-feira devido a dores nas costas. O técnico Jesse Minter minimizou a questão, e Jackson voltou como participante completo na quinta-feira, confirmando sua presença como titular no domingo.
  • Zay Flowers (WR): Foi promovido a participante completo na quinta-feira. Flowers vem lidando com um problema persistente no tendão da coxa desde antes da Semana 1, mas parece pronto para uma carga total de trabalho.
  • Ronnie Stanley (OT): Continuou como participante limitado na quinta-feira devido a uma lesão no dedo do pé que o tirou da Semana 3. Sua disponibilidade segue sendo crucial diante de outros problemas na linha ofensiva.
  • Fora / Não participantes: O center Jovaughn Gwyn (tornozelo) e o center Ethan Pocic (joelho) ambos perderam o treino de quinta-feira e caminham para ficar indisponíveis.

Notícias do Tennessee Titans

O Titans (0-3), sob o comando do técnico Robert Saleh, luta para salvar sua temporada, mas enfrenta baixas críticas e de longo prazo em sua unidade de proteção.

  • Crise na linha ofensiva: O Titans recebeu notícias devastadoras na terça-feira, colocando tanto o right guard titular Fernando Carmona quanto o reserva Jackson Slater na lista de contundidos. A equipe promoveu Garrett Dellinger e deve deslocar Atonio Mafi ou Drew Moss para a posição de right guard para proteger o quarterback calouro Cam Ward.
  • Tony Pollard & Tyjae Spears (RB): Ambos os running backs titulares perderam a sessão de quarta-feira, gerando preocupação. No entanto, Pollard (pé) voltou como participante completo na quinta-feira, enquanto Spears (tornozelo) foi limitado. Saleh expressou confiança de que ambos jogarão.
  • John Franklin-Myers (DL): Voltou aos treinos na quinta-feira de forma limitada após ficar fora na quarta-feira com uma lesão nas costas.
  • Kevin Winston Jr. (S): Foi adicionado ao relatório de lesões com um problema no ombro, mas participou integralmente na quinta-feira.


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