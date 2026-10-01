Assista ao vivo a Baltimore Ravens x Tennessee Titans pela NFL: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário do jogo entre Baltimore Ravens e Tennessee Titans

4 de out. de 2026 - 13:00 M&T Bank Stadium

O Baltimore Ravens recebe o Tennessee Titans no M&T Bank Stadium (Baltimore, Maryland), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para domingo, 4 de outubro, às 14:00 (BRT).

Como assistir a Baltimore Ravens x Tennessee Titans

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.



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Notícias das equipes de Baltimore Ravens x Tennessee Titans

As manchetes antes da partida têm sido dominadas pelo lendário running back Derrick Henry, que está prestes a enfrentar seu ex-time, o Titans, pela primeira vez desde que se mudou para Baltimore.

Notícias do Baltimore Ravens

O Ravens (2-1) recebeu grandes reforços para sua unidade ofensiva durante o treino de quinta-feira, após preocupações iniciais no começo da semana.

Lamar Jackson (QB) : Causou um leve pânico quando foi limitado na quarta-feira devido a dores nas costas. O técnico Jesse Minter minimizou a questão, e Jackson voltou como participante completo na quinta-feira, confirmando sua presença como titular no domingo.

Zay Flowers (WR) : Foi promovido a participante completo na quinta-feira. Flowers vem lidando com um problema persistente no tendão da coxa desde antes da Semana 1, mas parece pronto para uma carga total de trabalho.

Ronnie Stanley (OT) : Continuou como participante limitado na quinta-feira devido a uma lesão no dedo do pé que o tirou da Semana 3. Sua disponibilidade segue sendo crucial diante de outros problemas na linha ofensiva.

Fora / Não participantes : O center Jovaughn Gwyn (tornozelo) e o center Ethan Pocic (joelho) ambos perderam o treino de quinta-feira e caminham para ficar indisponíveis.

Notícias do Tennessee Titans

O Titans (0-3), sob o comando do técnico Robert Saleh, luta para salvar sua temporada, mas enfrenta baixas críticas e de longo prazo em sua unidade de proteção.

Crise na linha ofensiva : O Titans recebeu notícias devastadoras na terça-feira, colocando tanto o right guard titular Fernando Carmona quanto o reserva Jackson Slater na lista de contundidos. A equipe promoveu Garrett Dellinger e deve deslocar Atonio Mafi ou Drew Moss para a posição de right guard para proteger o quarterback calouro Cam Ward.

Tony Pollard & Tyjae Spears (RB) : Ambos os running backs titulares perderam a sessão de quarta-feira, gerando preocupação. No entanto, Pollard (pé) voltou como participante completo na quinta-feira, enquanto Spears (tornozelo) foi limitado. Saleh expressou confiança de que ambos jogarão.

John Franklin-Myers (DL) : Voltou aos treinos na quinta-feira de forma limitada após ficar fora na quarta-feira com uma lesão nas costas.

Kevin Winston Jr. (S) : Foi adicionado ao relatório de lesões com um problema no ombro, mas participou integralmente na quinta-feira.



