Horário do jogo entre New York Giants e Arizona Cardinals

4 de out. de 2026 - 13:00 MetLife Stadium

O New York Giants recebe o Arizona Cardinals no MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 13h ET / 10h PT (18h BST).

Como assistir a New York Giants x Arizona Cardinals

Nos EUA:

CBS / Paramount+ / Fubo

No Reino Unido:

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Notícias das equipes de New York Giants x Arizona Cardinals

O Giants vem de uma aguerrida vitória por 12 a 7 sobre o Tennessee Titans, enquanto o Cardinals tenta se recuperar após uma apertada derrota por 36 a 30 para o San Francisco 49ers.

Notícias do New York Giants

O Giants foi duramente atingido por lesões devastadoras e de longo prazo nas três primeiras semanas da temporada. O técnico John Harbaugh terá de recorrer à experiência do elenco para lidar com essas perdas:

Principais perdas : O star edge rusher Brian Burns foi colocado na lista de lesionados nesta semana após sofrer uma ruptura de LCA e do menisco lateral na Semana 3. Ele se junta ao quarterback calouro Jaxson Dart, que foi descartado para o restante da temporada na Semana 2 com uma ruptura de MCL/menisco.

Situação do quarterback : Jameis Winston segue confirmado como quarterback titular para a Semana 4. No entanto, a diretoria movimentou a semana ao adquirir J.J. McCarthy em troca com o Minnesota Vikings para ser o novo reserva.

Mudanças no elenco : Além da troca por McCarthy, o Giants dispensou o ícone da franquia Odell Beckham Jr. e assinou com o veterano defensor de edge Jihad Ward, do practice squad do Vikings, para compensar a perda de Burns.

Ausências nos treinos (quarta/quinta) : O left tackle All-Pro Andrew Thomas (virilha) e o running back calouro Tyrone Tracy Jr. (joelho) ficaram fora das primeiras sessões de treino. Harbaugh observou que Thomas "deve ficar bem" (algo relacionado a controle de carga) e que Tracy está "dia a dia" com um problema sem gravidade.

Participação limitada : O cornerback Deonte Banks (panturrilha) e o safety Tyler Nubin (panturrilha) treinaram de forma limitada, mas a tendência é que joguem.

Notícias do Arizona Cardinals

O Cardinals, liderado pelo quarterback Jacoby Brissett (com Kyler Murray agora em Minnesota), tenta encerrar uma sequência de duas derrotas enquanto administra várias lesões em titulares importantes:

Ausências nos treinos : O safety Dadrion Taylor-Demerson (costas/costelas) não treinou no início da semana devido a uma piora recente do problema. Os titulares Budda Baker (S), Isaac Seumalo (LG) e Josh Sweat (OLB) também ficaram fora inicialmente, embora estritamente por dias de descanso para veteranos.

Participação limitada : O center Hjalte Froholdt (joelho), o linebacker Mack Wilson Sr. (polegar) e o defensive lineman Roy Lopez (virilha) participaram de forma limitada dos treinos. O defensive lineman Walter Nolen III, nome de destaque, foi uma nova adição ao boletim com um problema no ombro, mas conseguiu participar de forma limitada.

Ausências de longo prazo : O backfield do Cardinals segue desfalcado, com James Conner (pé) e Trey Benson (joelho) ainda na lista de lesionados. O calouro Jeremiyah Love vem assumindo a maior parte das carregadas, mas também está sendo monitorado por um problema no tornozelo.







