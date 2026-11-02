Como assistir a West Bromwich Albion x Southampton com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VPN de confiança (por exemplo, a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VPN de confiança (por exemplo, a ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).

. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Entre na sua conta & encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Championship - Rodada 14 3 de nov. de 2026 - 15:00 The Hawthorns

O West Bromwich Albion recebe o Southampton no The Hawthorns pela Championship. Separados por apenas uma posição na tabela, os dois times buscam entrar na metade de cima da classificação.

O West Bromwich Albion chega em boa fase após uma convincente vitória por 3-1 sobre o West Ham United no London Stadium, em 31 de outubro. A equipe de James Morrison venceu três de seus últimos cinco jogos na Championship, com gols marcados e sofridos ao longo dessa sequência.

O Southampton também chega embalado para o confronto. A equipe de Tonda Eckert venceu o Queens Park Rangers por 4-1 em sua partida mais recente e ganhou quatro de seus últimos cinco jogos, figurando entre os times em melhor fase na competição neste momento.

A vitória do West Bromwich Albion sobre o West Ham foi construída com uma forte atuação coletiva, gols marcados por diferentes jogadores e uma defesa que resistiu quando os donos da casa ameaçaram voltar para o jogo.

O desempenho do Southampton fora de casa nesta temporada tem sido particularmente impressionante. Três vitórias em seus últimos quatro jogos como visitante, incluindo o triunfo por 2-3 sobre o West Ham e a vitória por 0-1 sobre o Norwich, reforçam a qualidade da equipe longe de casa.

Os dois clubes se enfrentaram cinco vezes nas últimas temporadas, com resultados favoráveis a ambos. A expectativa é de um confronto equilibrado no The Hawthorns.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a West Brom x Southampton, incluindo horário de início, canal de TV e opções de transmissão ao vivo.

Notícias e elencos das equipes