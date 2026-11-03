Como assistir a West Bromwich Albion x Southampton com uma VPN

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Prévia da partida

Championship - Rodada 14 3 de nov. de 2026 - 15:00 The Hawthorns

O West Bromwich Albion recebe o Southampton no The Hawthorns pela Championship. Separadas por apenas uma posição na tabela, as duas equipes buscam entrar na metade de cima da classificação.

O West Bromwich Albion chega em boa fase após uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o West Ham United no London Stadium, em 31 de outubro. A equipe de James Morrison venceu três de seus últimos cinco jogos na Championship, com muitos gols marcados e sofridos nesse período.

O Southampton também chega embalado para este confronto. A equipe de Tonda Eckert venceu o Queens Park Rangers por 4 a 1 em sua partida mais recente e ganhou quatro dos últimos cinco jogos, o que a coloca entre as equipes em melhor fase da divisão neste momento.

A vitória do West Bromwich Albion sobre o West Ham foi construída com uma forte atuação coletiva, com gols distribuídos entre os jogadores e uma defesa resistente, que se manteve firme quando os donos da casa ameaçaram reagir na partida.

O desempenho do Southampton fora de casa nesta temporada tem sido particularmente impressionante. Três vitórias nos últimos quatro jogos como visitante, incluindo o triunfo por 3 a 2 sobre o West Ham e a vitória por 1 a 0 sobre o Norwich, reforçam a qualidade da equipe longe de casa.

As duas equipes se enfrentaram cinco vezes nas últimas temporadas, com vitórias para ambos os lados. A expectativa é de um duelo disputado no The Hawthorns.