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Assista a West Bromwich Albion x Southampton ao vivo hoje: onde o jogo vai passar na TV e por streaming?

West Bromwich x Southampton
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Um guia com tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a West Bromwich Albion x Southampton pela Championship hoje.

Como assistir a West Bromwich Albion x Southampton com uma VPN

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Prévia da partida

crest
Championship - Rodada 14
The Hawthorns

Escalações de West Bromwich x Southampton

4-4-1-1
West Bromwich crest
West Bromwich
WBA
Formação
Southampton crest
Southampton
SOU
4-2-3-1
M. O'LearyM. O'LearyC. StylesC. StylesC. MephamC. MephamB. PereiraB. PereiraG. CampbellG. CampbellR. NzingoulaR. NzingoulaJ. MolumbyJ. MolumbyI. PriceI. PriceO. DiakiteO. DiakiteF. MyhreF. MyhreJ. MorganJ. MorganD. PeretzD. PeretzJ. BreeJ. BreeR. ManningR. ManningJ. StephensJ. StephensK. SchlotterbeckK. SchlotterbeckK. MatsukiK. MatsukiS. EdozieS. EdozieJ. Ward-ProwseJ. Ward-ProwseF. AzazF. AzazF. DownesF. DownesD. MubamaD. Mubama
Southampton crest
Southampton
SOU
4-4-1-1
West Bromwich

Time titular

Southampton

Reservas

Técnico

  • J. Morrison
  • T. Eckert

O West Bromwich Albion recebe o Southampton no The Hawthorns pela Championship. Separadas por apenas uma posição na tabela, as duas equipes buscam entrar na metade de cima da classificação.

O West Bromwich Albion chega em boa fase após uma convincente vitória por 3 a 1 sobre o West Ham United no London Stadium, em 31 de outubro. A equipe de James Morrison venceu três de seus últimos cinco jogos na Championship, com muitos gols marcados e sofridos nesse período.

O Southampton também chega embalado para este confronto. A equipe de Tonda Eckert venceu o Queens Park Rangers por 4 a 1 em sua partida mais recente e ganhou quatro dos últimos cinco jogos, o que a coloca entre as equipes em melhor fase da divisão neste momento.

A vitória do West Bromwich Albion sobre o West Ham foi construída com uma forte atuação coletiva, com gols distribuídos entre os jogadores e uma defesa resistente, que se manteve firme quando os donos da casa ameaçaram reagir na partida.

O desempenho do Southampton fora de casa nesta temporada tem sido particularmente impressionante. Três vitórias nos últimos quatro jogos como visitante, incluindo o triunfo por 3 a 2 sobre o West Ham e a vitória por 1 a 0 sobre o Norwich, reforçam a qualidade da equipe longe de casa.

As duas equipes se enfrentaram cinco vezes nas últimas temporadas, com vitórias para ambos os lados. A expectativa é de um duelo disputado no The Hawthorns.

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