Como assistir a Washington Spirit x Chicago Stars com uma VPN

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Prévia da partida

NWSL - Rodada 28 1 de nov. de 2026 - 17:00

O Washington Spirit recebe o Chicago Stars em uma partida da temporada regular da NWSL com implicações claras tanto na parte de cima quanto na de baixo da tabela.

O Spirit de Adrian Gonzalez chega para a partida na terceira posição da NWSL. A equipe tem alternado resultados recentemente, mas o jogo em casa contra o lanterna oferece uma chance de consolidar sua posição na metade superior da tabela.

O Chicago Stars chega em situação delicada. A equipe de Martin Sjoegren ocupa a 16ª posição e perdeu suas últimas cinco partidas, sequência que deixou sua temporada em situação precária.

O Spirit pode apontar a vitória por 3 a 0 sobre o Chicago Stars em setembro como prova de sua superioridade nesse confronto. Foi o encontro mais recente entre as equipes e deu o tom de uma rivalidade desequilibrada em 2026.

Para o Chicago, essa viagem não oferece muitos motivos para otimismo, ao menos no papel. Cinco derrotas consecutivas e um saldo de gols que reflete a pressão enfrentada pela equipe tornam a tarefa difícil diante de um adversário que ainda busca terminar entre os três primeiros.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Washington Spirit x Chicago Stars.

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