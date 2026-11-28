Como assistir a Vitória x Santos FC com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida terá transmissão oficial.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 37 29 de nov. de 2026 - 14:00

O Vitória recebe o Santos no Barradão no domingo, 29 de novembro, pela penúltima rodada da Série A do Brasileirão.

O Vitória ocupa a 13ª posição na tabela, e o time de Lacerda chega confiante após vencer o Internacional por 5 a 2 em seu último jogo pelo campeonato. Antes disso, havia batido o Red Bull Bragantino por 2 a 1, somando duas vitórias consecutivas.

O Santos está em nono lugar, com 50 pontos, e ainda busca uma vaga na Copa Libertadores. O time de Cuca perdeu por 2 a 0 para o Grêmio na última rodada. Dominou a posse de bola, mas não conseguiu superar o goleiro Weverton.

A derrota também gerou questionamentos fora de campo. Neymar, Gabigol, Philippe Coutinho, Rodinei e Arthur apareceram com os cabelos descoloridos, e Neymar rejeitou as acusações de arrogância depois da partida, dizendo que ao time faltou apenas mais precisão nas finalizações.

O Vitória tem motivos para se sentir confortável neste confronto. Venceu apenas um dos últimos cinco duelos, mas o Santos chega com só uma vitória em seus últimos cinco jogos pelo campeonato, enquanto os donos da casa vêm marcando gols nas partidas recentes.

Depois, o Santos recebe o Botafogo em 2 de dezembro, na última rodada. Por isso, um resultado em Salvador é importante para suas chances de terminar na metade superior da tabela.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar Vitória x Santos.

As informações oficiais de transmissão de Vitória x Santos ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e o streaming serão acrescentados assim que forem confirmados.

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