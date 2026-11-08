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La Liga
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Assista a Villarreal x Getafe ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Villarreal x Getafe
Villarreal
Getafe
La Liga

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Villarreal x Getafe por LaLiga hoje.

Como assistir a Villarreal x Getafe com uma VPN

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Estadio de la Ceramica

O Villarreal recebe o Getafe no Estadio de la Ceramica em um confronto da LaLiga que encontra as duas equipes em momentos distintos, mas complicados. O Submarino Amarelo ocupa a décima posição na tabela e busca se recuperar em casa após uma semana turbulenta.

As últimas noites europeias do Villarreal foram duras. A goleada por 6 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain na Champions League deixou a equipe de Inigo Perez com sérias questões a resolver, depois de sofrer quatro gols nos primeiros 17 minutos. A derrota por 1 a 0 para o Espanyol na rodada anterior da LaLiga aumenta a pressão para este fim de semana.

O Getafe chega na 13ª posição e também tem seus problemas. A equipe de Pepe Bordalas perdeu por 1 a 0 para o Brighton na Conference League, na quinta-feira, resultado que prolongou uma sequência recente de resultados irregulares em diferentes competições.

Ainda assim, o Getafe mostrou que consegue conquistar resultados quando necessário. A vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla na LaLiga, poucos dias antes da derrota para o Brighton, demonstrou que Bordalas consegue organizar sua equipe para causar problemas aos adversários no contra-ataque. O time tentará explorar qualquer insegurança defensiva que o Villarreal leve para esta partida.

O retrospecto do confronto acrescenta mais um elemento de interesse. O Villarreal venceu o último encontro entre as equipes por 2 a 0, mas o Getafe levou a melhor no anterior. Nenhum dos dois times pode subestimar o outro.

Para quem quer acompanhar todos os lances, veja tudo o que você precisa saber sobre como assistir a Villarreal x Getafe ao vivo.

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Notícias e elencos das equipes

Escalações de Villarreal x Getafe

4-2-3-1
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Villarreal
VIL
Formação
Getafe crest
Getafe
GET
4-1-4-1
P. GulacsiP. GulacsiR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoL. CostaL. Costateam-logoC. RomeroT. BuchananT. BuchananG. MikautadzeG. MikautadzeC. MaciaC. MaciaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroT. OluwaseyiT. OluwaseyiD. SoriaD. SoriaS. BoselliS. BoselliD. CarvajalD. CarvajalJ. MojicaJ. MojicaDjeneDjeneM. MartinM. MartinO. MangalaO. MangalaM. SatrianoM. SatrianoA. GarciaA. GarciaN. GudeljN. GudeljE. UnalE. Unal
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Getafe
GET
4-2-3-1
Villarreal

Time titular

Getafe

Reservas

Técnico

  • I. Perez
  • P. Bordalas

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