Como assistir a Villarreal x Getafe com uma VPN
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Villarreal recebe o Getafe no Estadio de la Ceramica em um confronto da LaLiga que encontra as duas equipes em momentos distintos, mas complicados. O Submarino Amarelo ocupa a décima posição na tabela e busca se recuperar em casa após uma semana turbulenta.
As últimas noites europeias do Villarreal foram duras. A goleada por 6 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain na Champions League deixou a equipe de Inigo Perez com sérias questões a resolver, depois de sofrer quatro gols nos primeiros 17 minutos. A derrota por 1 a 0 para o Espanyol na rodada anterior da LaLiga aumenta a pressão para este fim de semana.
O Getafe chega na 13ª posição e também tem seus problemas. A equipe de Pepe Bordalas perdeu por 1 a 0 para o Brighton na Conference League, na quinta-feira, resultado que prolongou uma sequência recente de resultados irregulares em diferentes competições.
Ainda assim, o Getafe mostrou que consegue conquistar resultados quando necessário. A vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla na LaLiga, poucos dias antes da derrota para o Brighton, demonstrou que Bordalas consegue organizar sua equipe para causar problemas aos adversários no contra-ataque. O time tentará explorar qualquer insegurança defensiva que o Villarreal leve para esta partida.
O retrospecto do confronto acrescenta mais um elemento de interesse. O Villarreal venceu o último encontro entre as equipes por 2 a 0, mas o Getafe levou a melhor no anterior. Nenhum dos dois times pode subestimar o outro.
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Notícias e elencos das equipes
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Time titular
Reservas
Técnico
- I. Perez
- P. Bordalas