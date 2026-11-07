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La Liga
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoGetafe
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Assista a Villarreal x Getafe ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e por streaming?

Villarreal x Getafe
Villarreal
Getafe
La Liga

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Estadio de la Ceramica

O Villarreal recebe o Getafe no Estadio de la Ceramica em uma partida de La Liga que coloca frente a frente duas equipes em momentos diferentes, mas complicados. O Submarino Amarelo ocupa a 10ª posição na tabela e busca reagir em casa após uma semana turbulenta.

As últimas noites europeias do Villarreal foram duras. A goleada por 6 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain na Champions League deixou a equipe de Inigo Perez com sérias questões a resolver, depois de sofrer quatro gols nos primeiros 17 minutos. A derrota por 1 a 0 para o Espanyol na rodada anterior de La Liga aumenta a pressão para este fim de semana.

O Getafe chega na 13ª posição e também tem seus problemas. A equipe de Pepe Bordalas perdeu por 1 a 0 para o Brighton na Conference League na quinta-feira, resultado que ampliou uma sequência recente de resultados variados em diferentes competições.

Ainda assim, o Getafe mostrou que sabe conquistar resultados quando é preciso. A vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla em La Liga, poucos dias antes da derrota para o Brighton, mostrou que Bordalas consegue organizar sua equipe para levar perigo aos adversários nos contra-ataques. O time tentará explorar qualquer insegurança defensiva que o Villarreal leve para esta partida.

O retrospecto do confronto acrescenta mais interesse ao duelo. O Villarreal venceu o último encontro entre as equipes por 2 a 0, mas o Getafe levou a melhor no confronto anterior. Nenhuma das duas equipes pode subestimar a outra.

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Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Villarreal x Getafe

4-2-3-1
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Villarreal
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Formação
Getafe crest
Getafe
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4-4-2
P. GulacsiP. GulacsiR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoP. NavarroP. NavarroS. CardonaS. CardonaN. PepeN. PepeT. BuchananT. BuchananS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroG. MikautadzeG. MikautadzeD. SoriaD. SoriaS. BoselliS. BoselliD. CarvajalD. CarvajalDjeneDjeneJ. MojicaJ. MojicaR. TerratsR. TerratsM. MartinM. MartinO. MangalaO. MangalaA. GarciaA. GarciaE. UnalE. UnalM. SatrianoM. Satriano
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Getafe
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4-2-3-1
Villarreal

Time titular

Getafe

Técnico

  • I. Perez
  • P. Bordalas

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