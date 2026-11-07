Como assistir a Villarreal x Getafe com uma VPN
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Prévia da partida
O Villarreal recebe o Getafe no Estadio de la Ceramica em uma partida de La Liga que coloca frente a frente duas equipes em momentos diferentes, mas complicados. O Submarino Amarelo ocupa a 10ª posição na tabela e busca reagir em casa após uma semana turbulenta.
As últimas noites europeias do Villarreal foram duras. A goleada por 6 a 0 sofrida diante do Paris Saint-Germain na Champions League deixou a equipe de Inigo Perez com sérias questões a resolver, depois de sofrer quatro gols nos primeiros 17 minutos. A derrota por 1 a 0 para o Espanyol na rodada anterior de La Liga aumenta a pressão para este fim de semana.
O Getafe chega na 13ª posição e também tem seus problemas. A equipe de Pepe Bordalas perdeu por 1 a 0 para o Brighton na Conference League na quinta-feira, resultado que ampliou uma sequência recente de resultados variados em diferentes competições.
Ainda assim, o Getafe mostrou que sabe conquistar resultados quando é preciso. A vitória por 3 a 1 sobre o Sevilla em La Liga, poucos dias antes da derrota para o Brighton, mostrou que Bordalas consegue organizar sua equipe para levar perigo aos adversários nos contra-ataques. O time tentará explorar qualquer insegurança defensiva que o Villarreal leve para esta partida.
O retrospecto do confronto acrescenta mais interesse ao duelo. O Villarreal venceu o último encontro entre as equipes por 2 a 0, mas o Getafe levou a melhor no confronto anterior. Nenhuma das duas equipes pode subestimar a outra.
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