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Assista a Vasco da Gama x Palmeiras ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

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Um guia completo sobre como assistir ao vivo a Vasco da Gama x Palmeiras pela Copa hoje.

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Prévia da partida

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Copa do Brasil - Semifinal

O Vasco da Gama recebe o Palmeiras em uma partida de Copa, e a equipe de Pedro Emanuel busca encerrar uma sequência de resultados ruins contra um dos clubes em melhor fase no Brasil.

O Vasco ocupa a 13ª posição na Série A e venceu apenas dois dos últimos cinco jogos oficiais. O resultado mais recente, uma vitória por 3 a 1 sobre o Athletico Paranaense pela Série A, trouxe algum alento, mas a derrota por 4 a 1 para o Flamengo e o revés diante do Boca Juniors pela Copa Sul-Americana, ocorridos antes nessa sequência, evidenciam a irregularidade que marcou sua temporada.

O Palmeiras chega em um estado de espírito completamente diferente. A equipe de Abel Ferreira venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e já garantiu vaga na final da Copa Libertadores, reflexo de um elenco concentrado e bem organizado nesta fase da campanha.

O visitante venceu o Vasco por 1 a 0 no confronto anterior pela Copa, há apenas alguns dias, e tem levado a melhor neste duelo nos últimos tempos, incluindo uma vitória por 4 a 1 pela Série A em agosto. O Vasco precisará jogar muito acima do nível apresentado recentemente para reverter a situação.

Continue lendo para saber tudo sobre onde assistir ao vivo a este confronto pela Copa.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Vasco x Palmeiras

Técnico

  • P. Emanuel

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