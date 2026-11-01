Como assistir a Vancouver Whitecaps x Seattle Sounders FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Adquira uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (por exemplo, a ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).

. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora que detém os direitos de transmissão.

Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 33 1 de nov. de 2026 - 15:30 BC Place

O Vancouver Whitecaps recebe o Seattle Sounders FC no BC Place em um confronto da Conferência Oeste que tem muito em jogo para as duas equipes, enquanto a temporada regular da MLS entra em sua reta final.

O Whitecaps de Jesper Soerensen lidera a Conferência Oeste, mas não pode se acomodar. Uma vitória reforçaria sua posição na liderança antes dos playoffs.

O Seattle chega a Vancouver em situação difícil. A equipe de Brian Schmetzer está em nono lugar no Oeste, e seus resultados recentes pouco fizeram para aliviar a pressão sobre um elenco que precisa de pontos para seguir na disputa por uma vaga nos playoffs.

O histórico de confrontos entre os dois clubes acrescenta mais um elemento de interesse. Os encontros entre eles na MLS e em competições continentais neste ano já produziram resultados de destaque, e nenhum dos lados subestimará o outro.

Para Soerensen, conquistar os três pontos em casa seria uma demonstração de força. Para Schmetzer, um resultado no BC Place daria novo impulso à busca do Seattle por uma vaga na pós-temporada.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias das equipes e elencos