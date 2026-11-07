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Assista a Valencia x Real Madrid ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e pela internet?

Valencia x Real Madrid
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Valencia x Real Madrid por LaLiga hoje.

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Estadio Mestalla

O Real Madrid vai ao Estádio Mestalla enfrentar o Valencia pela 12ª rodada de LaLiga, com a equipe de Jose Mourinho buscando manter a pressão no topo da tabela.

O Valencia ocupa a 19ª posição na classificação e tem tido dificuldades para manter a regularidade nesta temporada, mas a equipe de Javier Aguirre acredita que pode criar problemas para os visitantes, que já foram alertados sobre esse tipo de confronto. O próprio Mourinho falou abertamente sobre a ameaça representada por um adversário descansado e sem nada a perder.

O Madrid chega em grande fase, com cinco vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições. Depois de vencer o Racing Santander por 3-0 no último fim de semana, a equipe derrotou o AEK Athens por 3-2 pela Champions League no meio da semana. O elenco de Mourinho chega ao fim de semana preparado para uma partida difícil.

A ausência de Vinicius Junior por suspensão é a principal preocupação dos visitantes em relação ao elenco. O brasileiro foi poupado da viagem a Atenas no meio da semana, mas uma suspensão distinta o deixará fora do jogo no Mestalla, obrigando Mourinho a reorganizar suas opções de ataque.

Mourinho foi franco nas entrevistas antes da partida e admitiu que espera que Atletico Madrid e Barcelona percam pontos no confronto direto deste fim de semana. Uma vitória do Madrid no Mestalla, combinada com qualquer tropeço nesse jogo, mudaria drasticamente o cenário da disputa pelo título.

Com a disputa pelo título de LaLiga cada vez mais acirrada e a expectativa de um ambiente hostil no Mestalla, a partida tem grande importância para os dois clubes. Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Valencia x Real Madrid ao vivo.

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Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Valencia x Real Madrid

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  • J. Aguirre
  • J. Mourinho

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