Como assistir a Union St.Gilloise x Lech Poznan com uma VPN
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Prévia da partida
O Union Saint-Gilloise recebe o Lech Poznan pela Liga Europa no King Power at Den Dreef, em Leuven.
O time belga chega em ótima fase. A equipe de David Hubert venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições e ocupa a quarta posição na tabela da fase de liga.
A sequência inclui uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Celta Vigo, pela competição europeia, em 5 de novembro, e um triunfo por 1 a 0 sobre o Kortrijk, pelo campeonato nacional, em 22 de novembro. Nesse período, o Union marcou 11 gols e sofreu apenas quatro.
O Lech Poznan chega com uma campanha mais irregular. A equipe de Niels Frederiksen perdeu por 3 a 1 para o Benfica em seu último jogo europeu e foi derrotada pelo Siarka Tarnobrzeg na copa.
Na Ekstraklasa, porém, o time se estabilizou: empatou por 2 a 2 com o Zaglebie Lubin e depois venceu o GKS Katowice por 1 a 0 fora de casa, em 22 de novembro. O Lech ocupa a 35ª posição na tabela da Liga Europa e precisa de pontos.
Escalações de Union Saint-Gilloise x Lech Poznań
Time titular
Reservas
Técnico
- D. Hubert
- N. Frederiksen