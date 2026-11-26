Como assistir a Union Saint-Gilloise x Lech Poznan com uma VPN

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Prévia da partida

Liga Europa - Rodada 5 26 de nov. de 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

O Union Saint-Gilloise recebe o Lech Poznan pela Liga Europa no King Power at Den Dreef, em Leuven.

O time belga chega em excelente fase. A equipe de David Hubert venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições e ocupa o quarto lugar na tabela da fase de liga.

A sequência inclui uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre o Celta Vigo, pela competição europeia, em 5 de novembro, e um triunfo por 1 a 0 sobre o Kortrijk, pelo campeonato nacional, em 22 de novembro. Nesse período, o Union marcou 11 gols e sofreu apenas quatro.

O Lech Poznan chega com um retrospecto mais irregular. A equipe de Niels Frederiksen perdeu por 3 a 1 para o Benfica em seu último jogo pela competição europeia e foi derrotada pelo Siarka Tarnobrzeg na copa.

Na Ekstraklasa, porém, o time conseguiu se estabilizar: empatou por 2 a 2 com o Zaglebie Lubin e depois venceu o GKS Katowice fora de casa por 1 a 0, em 22 de novembro. O Lech ocupa a 35ª posição na tabela da Liga Europa e precisa somar pontos.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais de transmissão de Union Saint-Gilloise x Lech Poznan ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que os detentores dos direitos os confirmarem.

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