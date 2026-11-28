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Campeonato Italiano - Rodada 13 29 de nov. de 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

A Udinese recebe a Fiorentina no domingo, 29 de novembro, no Bluenergy Stadium - Stadio Friuli, em Udine, pela 13ª rodada da Serie A. A bola rola às 12h30.

Para a Udinese, já é um confronto de grande peso. O time de Paolo Zanetti está na lanterna de uma tabela que começa a ficar apertada e vem do empate por 1 a 1 com o Bologna, resultado que interrompeu uma sequência negativa.

Em Bologna, a Udinese teve de jogar sem Keinan Davis. Zanetti explicou que optou por um ataque sem centroavante de referência, com Zaniolo mais adiantado, e foi justamente ele quem marcou o gol de empate.

A Fiorentina vive dias ainda mais tensos. A derrota por 3 a 0 para o Monza, na segunda-feira, levou o time de volta à zona de perigo e abriu o debate sobre o futuro de Paolo Vanoli. Ele recebeu o apoio do clube, mas chega a Udine com pouca margem para erro.

O time de Vanoli foi alcançado e ultrapassado pelo Monza e agora olha para a tabela com mais preocupação. A concentração no Viola Park, iniciada na quinta-feira, serve para preparar um jogo que pesa no presente do treinador.

Entre dois times que precisam de pontos, o resultado pode mudar o clima nos dois clubes. Veja onde assistir a Udinese x Fiorentina na TV e por streaming.

Notícias dos times

A Udinese de Paolo Zanetti tem poucos retornos, já que Idrissa Gueye, Keinan Davis e Nicolo Bertola seguem indisponíveis. O provável time titular tem Okoye no gol; Solet, Palma e Kabasele na defesa; Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski e Kamara no meio-campo; e Zaniolo no ataque.

A Fiorentina de Paolo Vanoli não conta com Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil e Viery. Nenhum dos dois times tem jogadores suspensos. O provável time titular da Fiorentina tem De Gea no gol; Jimenez, Valdepenas, Joao Mario e Dragusin na defesa; Ndour e Oulai como volantes; Mastantuono, Pedro Goncalves e Gnonto atrás de Pellegrino. Novas informações devem surgir mais perto do início do jogo.

Fase recente

A Udinese somou dois empates e três derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A, sem vencer. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Bologna, em 22 de novembro. Antes, havia perdido por 2 a 1 para o Venezia e por 5 a 2 para a Roma, além de ter empatado por 0 a 0 com o Parma.

Nesse período, a Udinese marcou 4 gols e sofreu 11. O time ainda não venceu no recorte considerado.

A Fiorentina tem uma vitória, dois empates e duas derrotas. O jogo mais recente foi a derrota por 3 a 0 para o Monza, em 23 de novembro, precedida pelo empate por 2 a 2 com a Juventus e pela vitória por 4 a 2 fora de casa sobre o Sassuolo. Completam a sequência o empate por 2 a 2 com a Atalanta e a derrota por 2 a 1 para a Inter. A Fiorentina marcou 10 gols e sofreu 8.

Confrontos anteriores

O último confronto foi a vitória da Udinese por 3 a 0 sobre a Fiorentina pela Serie A, em 2 de março de 2026. Nos cinco jogos considerados, a Fiorentina venceu duas vezes, a Udinese venceu duas e houve um empate, o 2 a 2 de janeiro de 2024. Foram 11 gols da Fiorentina e 10 da Udinese.

Classificação

Na Serie A, a Udinese ocupa a 19ª posição, enquanto a Fiorentina está em 16º lugar.