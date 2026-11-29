Como assistir a Toulouse x Rennes com uma VPN

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 11:15 Stadium de Toulouse

O Toulouse recebe o Rennes no Stadium de Toulouse neste domingo, em uma partida da Ligue 1 marcada por uma mudança repentina no comando técnico dos visitantes.

O Toulouse ocupa a 12ª posição e está invicto há dois jogos, após empatar em 1 a 1 com o Lens em 21 de novembro. O time de Jens Berthel Askou também venceu o Strasbourg por 3 a 1 no início deste mês, embora tenha perdido para o Marseille por 2 a 0 em 1º de novembro.

O Rennes viaja com o ânimo bem pior. Franck Haise foi demitido na sexta-feira, um dia depois de a derrota por 3 a 1 para o NEC na Liga Europa ampliar para cinco jogos a sequência do clube sem vitórias em todas as competições.

Os auxiliares de Haise, Johann Ramare e Lilian Nalis, também deixaram o clube. Sebastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelievre e Herve Sekli assumirão interinamente o comando, começando por esta viagem ao sul da França.

O Rennes não vence desde o triunfo por 3 a 0 sobre o Strasbourg em 25 de outubro. Está em nono lugar na tabela, três posições acima do Toulouse, mas a sequência recente preocupa, com derrotas para Lille e Nice e um empate com o Lorient.

O histórico do confronto dá algum motivo de otimismo ao Toulouse, que venceu três dos últimos cinco encontros, embora o Rennes tenha levado a melhor no mais recente, em fevereiro.