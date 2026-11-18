Como assistir a Tottenham Hotspur x Ipswich Town com uma VPN

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 21 de nov. de 2026 - 10:00 Tottenham Hotspur Stadium

O Tottenham Hotspur recebe o Ipswich Town no Tottenham Hotspur Stadium no sábado, 21 de novembro, em um jogo da Premier League que tem peso real para as duas equipes, que estão em extremos opostos da tabela.

O Tottenham chega a este confronto tentando frear uma oscilação. O time de Roberto De Zerbi perdeu por 1 a 0 para o Leeds United na última rodada, resultado que freou o embalo depois de vitórias seguidas sobre Crystal Palace e Chelsea. Com um elenco afetado por uma longa lista de lesionados, manter a regularidade tem sido difícil.

De volta à elite sob o comando de Gary O'Neil depois de conquistar o acesso direto pela Championship, o Ipswich tem mostrado o suficiente para indicar que pertence a esse nível. A equipe ocupa a 14ª posição, com 11 pontos em 10 jogos, uma campanha respeitável para um time recém-promovido que enfrenta uma sequência difícil.

O Ipswich vai ao norte de Londres depois de perder por 2 a 1 para o Bournemouth fora de casa, embora seu desempenho nos últimos cinco jogos conte uma história com mais nuances. Uma vitória sobre o Fulham fora de casa e empates contra Nottingham Forest e Hull City mostram uma equipe competitiva, mesmo que os resultados nem sempre tenham sido favoráveis.

Um jogador que pode fazer a diferença é Julio Enciso. O paraguaio de 22 anos se adaptou rapidamente ao sistema de O'Neil e oferece, na função de camisa 10, o tipo de jogo criativo e intenso que causa problemas a qualquer defesa. Ele tem dois gols e duas assistências nesta temporada e assinou contrato de cinco anos ao retornar ao clube em definitivo.

No Tottenham, os desfalques de Xavi Simons, Savio, Mykhaylo Mudryk e Mathys Tel, entre outros, deixam De Zerbi com opções limitadas no ataque. A forma como ele vai lidar com essa crise de lesões será determinante para saber se o Tottenham conseguirá voltar a vencer.

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