Como assistir a Torreense x Benfica com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra região do mundo onde possa haver restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável . Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Prévia do jogo

Taça de Portugal - Rodada 4 22 de nov. de 2026 - 15:45

O Torreense enfrenta o Benfica pela Taça de Portugal. O time da Liga Portugal 2 encara um dos clubes mais vitoriosos do país em um confronto de copa que coloca ambição e tradição frente a frente.

Comandado pelo técnico Joao Nuno, o Torreense chega após resultados irregulares nas últimas semanas. A equipe conquistou uma vitória expressiva por 3 a 2 sobre o Ararat Armenia na Liga Europa, mas tem tido dificuldades para manter a regularidade na Liga Portugal 2. Em seu jogo mais recente pela competição, perdeu por 2 a 3 para o Uniao de Leiria.

O Benfica, comandado por Jose Mourinho, chega para o confronto em excelente fase nas competições nacionais e europeias. São cinco vitórias nos últimos cinco jogos oficiais, incluindo um triunfo por 3 a 1 sobre o Lech Poznan na Liga Europa e uma vitória fora de casa por 2 a 3 diante do Estrela da Amadora na Liga Portugal.

A copa oferece ao Torreense uma rara oportunidade de medir forças em casa com um adversário da primeira divisão. Para o Benfica, a rotação do elenco e as opções à disposição de Mourinho provavelmente ganharão importância enquanto o técnico concilia a copa com um calendário exigente no campeonato e nas competições europeias.

Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir a Torreense x Benfica, incluindo detalhes da transmissão online, informações sobre os canais de TV e o horário de início.

Notícias das equipes e elencos