Torino x Lazio terá transmissão ao vivo pela DAZN Italia. Confira abaixo o canal de TV e as opções para acompanhar o jogo por streaming.
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Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
Torino e Lazio se enfrentam no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim, pela 13ª rodada da Serie A. O jogo começa no sábado, 28 de novembro, às 18h.
O Torino de Ignazio Abate vem de uma derrota por 1 a 0 para o Napoli, no último sábado, no Maradona. O gol de McTominay aos 72 minutos decidiu uma partida em que o Torino também acertou o travessão com Mandragora. O time ocupa a 13ª posição na tabela.
A Lazio de Gennaro Gattuso lidera o campeonato. Ainda não perdeu nesta temporada e, na última rodada, venceu o Lecce por 3 a 0 no Olímpico. Tijjani Noslin tem sido um dos destaques desse início de campanha.
O retorno mais aguardado pela Lazio é o de Mattia Zaccagni, que voltou a treinar com o grupo após uma lesão no quadríceps femoral. O capitão está fora desde 1º de novembro e perdeu os jogos contra Napoli e Lecce. Resta saber se Gattuso vai escalá-lo como titular.
O Torino busca pontos para encerrar uma sequência de três derrotas nos últimos quatro jogos do campeonato. A Lazio, por sua vez, quer manter a liderança diante de um calendário cheio, que inclui o clássico contra a Roma em 13 de dezembro.
Confira todas as informações sobre onde assistir a Torino x Lazio na TV e no streaming.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Torino x Lazio
Time titular
Técnico
- I. Abate
- G. Gattuso
O Torino de Abate deve escalar o seguinte time: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli e Israel estão indisponíveis, e não há jogadores suspensos.
A Lazio de Gattuso deve entrar em campo com Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto e Marusic estão fora, e não há suspensos. As informações serão atualizadas mais perto do início do jogo.
Fase recente
O Torino somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A (1V-1E-3D). Seu compromisso mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Napoli, em 21 de novembro. O Torino marcou 7 gols e sofreu 7, com a vitória por 3 a 2 sobre o Monza como único triunfo e a derrota por 3 a 1 para o Como como pior resultado.
A Lazio venceu quatro vezes e empatou uma (4V-1E-0D). Seu último jogo foi a vitória por 3 a 0 sobre o Lecce, em 21 de novembro, precedida pelo empate por 1 a 1 com o Napoli. A Lazio marcou 14 gols e sofreu 5 nesse período, que incluiu a vitória por 6 a 2 sobre o Sassuolo em 27 de outubro.
Confrontos anteriores
Confrontos
O confronto mais recente aconteceu em 1º de março de 2026, quando o Torino venceu a Lazio por 2 a 0 na Serie A. Nos cinco jogos considerados, a Lazio venceu duas vezes, o Torino outras duas, e houve um empate. A Lazio marcou 10 gols e o Torino, 7. O empate por 3 a 3 em outubro de 2025 foi o jogo com mais gols.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
E
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
E
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
E
V
D
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
D
D
V
V
E
|8
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
E
D
V
E
|9
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|+2
|18
E
V
V
V
V
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
V
D
V
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
D
E
D
D
V
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
D
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
D
E
V
E
D
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
D
D
V
E
D
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
D
D
D
D
D
|19
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
E
D
D
E
D
|20
|12
|2
|0
|10
|8
|25
|-17
|6
D
V
D
D
D
Na Serie A, o Torino ocupa a 13ª posição, enquanto a Lazio lidera a classificação.