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Campeonato Italiano - Rodada 13 28 de nov. de 2026 - 12:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino e Lazio se enfrentam no Estádio Olímpico Grande Torino, em Turim, pela 13ª rodada da Serie A. O início da partida está marcado para sábado, 28 de novembro, às 18h.

O Torino de Ignazio Abate vem de uma derrota por 1 a 0 para o Napoli, no último sábado, no Maradona. O gol de McTominay aos 72 minutos decidiu uma partida em que o Torino também acertou o travessão com Mandragora. O time ocupa a 13ª posição na tabela.

A Lazio de Gennaro Gattuso lidera o campeonato. Ainda não perdeu nesta temporada e, na última rodada, venceu o Lecce por 3 a 0 no Olímpico. Tijjani Noslin tem sido um dos destaques deste início de campanha.

Para a Lazio, o retorno mais aguardado é o de Mattia Zaccagni, que voltou a treinar com o grupo após uma lesão no quadríceps femoral. O capitão estava fora desde 1º de novembro e desfalcou o time contra Napoli e Lecce. Resta saber se Gattuso vai escalá-lo como titular.

O Torino busca pontos para interromper uma sequência de três derrotas nos últimos quatro jogos do campeonato. A Lazio, por sua vez, quer manter a liderança antes de uma sequência apertada de jogos, que inclui o clássico contra a Roma em 13 de dezembro.

Confira todas as informações sobre onde assistir a Torino x Lazio na TV e no streaming.

Notícias dos times

O Torino de Abate deve escalar o seguinte time: Perri; Coco, Coemert, Comuzzo; Braganca, Patterson, Mandragora, Cacciamani, Gineitis; Adams, Simeone. Belghali, Ismajli e Israel estão indisponíveis, e não há jogadores suspensos.

A Lazio de Gattuso deve entrar em campo com Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Doekhi; Pedraza, Belahyane, Taylor, Frattesi; Pinamonti, Noslin, Isaksen. Nuno Tavares, Sutalo, Furlanetto e Marusic estão fora, e não há jogadores suspensos. As informações serão atualizadas mais perto do início da partida.

Momento dos times

O Torino somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Serie A (1V-1E-3D). O compromisso mais recente foi a derrota por 1 a 0 para o Napoli em 21 de novembro. O time marcou sete gols e sofreu sete, com a vitória por 3 a 2 sobre o Monza como único triunfo e a derrota por 3 a 1 para o Como como resultado mais pesado.

A Lazio venceu quatro vezes e empatou uma (4V-1E-0D). O jogo mais recente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Lecce em 21 de novembro, precedida pelo empate por 1 a 1 com o Napoli. O time marcou 14 gols e sofreu cinco nesse período, que inclui a vitória por 6 a 2 sobre o Sassuolo em 27 de outubro.

Confrontos diretos

O último confronto foi em 1º de março de 2026, quando o Torino venceu a Lazio por 2 a 0 pela Serie A. Nos cinco jogos considerados, a Lazio venceu duas vezes, o Torino venceu duas e houve um empate. A Lazio marcou dez gols e o Torino, sete. O empate por 3 a 3 em outubro de 2025 foi o jogo com mais gols.

Classificação

Na Serie A, o Torino ocupa a 13ª posição, enquanto a Lazio lidera a tabela.