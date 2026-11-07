Como assistir a Toluca x Monterrey com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga MX - Rodada 16 7 de nov. de 2026 - 20:00 Estadio Nemesio Diez

O Toluca recebe o Monterrey no Estádio Nemesio Diez, em Toluca de Lerdo, por uma partida do Apertura da Liga MX que tem grande importância para os dois clubes nesta fase da campanha.

A equipe de Antonio Mohamed ocupa a quinta posição na tabela do Apertura e tem encontrado dificuldades para ganhar embalo nas últimas semanas. Quatro empates nos últimos cinco jogos pela Liga MX mostram um time que segue encontrando maneiras de não perder, mas não consegue vencer.

O Monterrey chega em nono lugar sob o comando de Matias Almeyda, posição que reflete uma campanha de resultados irregulares. O time alternou boas atuações com tropeços frustrantes, e a visita ao Nemesio Diez oferece uma chance de subir na tabela.

O histórico de confrontos entre os clubes acrescenta ainda mais expectativa à partida. O Toluca goleou o Monterrey por 6 a 2 neste estádio em setembro de 2025. As duas equipes também se enfrentaram na Leagues Cup em setembro de 2026, com vitória do Toluca por 2 a 0.

Os dois treinadores esperam uma reação. Mohamed precisa que sua equipe transforme empates em vitórias. Almeyda precisa de um resultado fora de casa para manter vivas as ambições do Monterrey no Apertura.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a esta partida da Liga MX.

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