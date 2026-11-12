Como assistir a República Tcheca x Espanha com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.

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. Escolha um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações A - Rodada 5 12 de nov. de 2026 - 14:45 epet Arena

A Espanha viaja a Praga para enfrentar a República Tcheca na epet Arena na quinta-feira, 12 de novembro, em sua penúltima partida pelo Grupo A3 da Liga das Nações da UEFA.

A equipe de Luis de la Fuente chega como líder do grupo, com 12 pontos em quatro jogos, já classificada para as quartas de final. Agora, o objetivo é garantir a primeira posição para decidir em casa o confronto eliminatório de março.

A República Tcheca ocupa a última posição do Grupo A3 e perdeu seus últimos cinco jogos, incluindo a derrota por 3 a 1 para a Espanha no confronto anterior, em outubro. A equipe não tem mais chances de chegar às quartas de final.

A Espanha chega à partida após vencer seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, em julho. A seleção de De la Fuente tem desfalques importantes: Rodri, Dani Olmo e Eric Garcia estão fora por lesão.

Jacobo Ramon, zagueiro do Como, recebe sua primeira convocação para a seleção principal para suprir a ausência na defesa, enquanto Martin Zubimendi e Marc Roca têm a missão de dar sustentação ao meio-campo sem Rodri. Pedro Porro e Joan Garcia retornam após se recuperarem dos problemas físicos que os tiraram da convocação anterior.

Com a situação da República Tcheca no grupo definida, a principal preocupação da Espanha é manter sua invencibilidade em partidas oficiais e preservar a liderança do ranking mundial da FIFA antes do confronto de domingo com a Inglaterra, no Metropolitano.