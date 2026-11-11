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Assista a Tchéquia x Espanha ao vivo hoje: onde o jogo vai passar na TV e por streaming?

Tchéquia x Espanha
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Tchéquia x Espanha pela Liga A da Liga das Nações da UEFA hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações A - Rodada 5
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A Espanha viaja a Praga para enfrentar a República Tcheca na epet Arena na quinta-feira, 12 de novembro, em sua penúltima partida pelo Grupo A3 da Liga das Nações da UEFA.

A equipe de Luis de la Fuente chega como líder do grupo, com 12 pontos em quatro partidas, já classificada para as quartas de final. Agora, o objetivo é garantir o primeiro lugar para disputar em casa o jogo de volta do confronto eliminatório de março.

A República Tcheca ocupa a lanterna do Grupo A3 e perdeu seus cinco jogos mais recentes, incluindo a derrota por 3 a 1 para a Espanha no confronto anterior, em outubro. A equipe não tem mais chances de chegar às quartas de final.

A Espanha chega para a partida após vencer seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, em julho. A seleção de De la Fuente tem desfalques importantes: Rodri, Dani Olmo e Eric Garcia estão fora por lesão.

Jacobo Ramon, zagueiro do Como, recebe sua primeira convocação para a seleção principal para preencher a lacuna na defesa, enquanto Martin Zubimendi e Marc Roca terão a tarefa de sustentar o meio-campo na ausência de Rodri. Pedro Porro e Joan Garcia retornam após se recuperarem de problemas físicos que os deixaram fora da convocação anterior.

Com a situação da República Tcheca no grupo já definida, a principal preocupação da Espanha é manter sua invencibilidade em partidas oficiais e preservar sua posição no topo do ranking mundial da FIFA antes do confronto de domingo com a Inglaterra, no Metropolitano.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a República Tcheca x Espanha.

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Prováveis escalações de Tchéquia x Espanha

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Técnico

  • S. Denia
  • L. de la Fuente

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