Como assistir a Sunderland x Tottenham Hotspur com uma VPN

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 Stadium of Light

O Sunderland recebe o Tottenham Hotspur no Stadium of Light, neste domingo, em um confronto da Premier League entre um time que luta na parte de baixo da tabela e outro que tenta se afastar do meio da classificação.

O time de Regis Le Bris chega ao fim de semana após empatar por 1 a 1 com o Jagiellonia Bialystok pela Liga Europa, na quinta-feira. Timur Tuterov abriu o placar para o Sunderland aos 47 minutos, mas Jozwiak empatou cinco minutos depois.

Antes disso, o Sunderland havia empatado sem gols com o Aston Villa pela Premier League e vencido o Chelsea por 1 a 0. O time ocupa a 18ª posição no campeonato e quer transformar os empates em casa em vitórias.

O Tottenham chega em melhor momento após vencer o Ipswich Town por 2 a 0 no último fim de semana. O adolescente Luca Williams-Barnett marcou em sua primeira partida como titular na Premier League e deu a assistência para o segundo gol, de Dominic Solanke, recebendo elogios de Roberto De Zerbi.

O Tottenham ocupa a 10ª posição, mas seu elenco foi desfalcado por lesões. Savio, que havia retornado de um problema muscular contra o Ipswich, voltou à lista de lesionados. De Zerbi classificou o revés como a pior parte da vitória.

O Sunderland também venceu este confronto em abril, por 1 a 0 em casa. Portanto, não faltarão ao Tottenham lembranças do que o espera em Wearside.

Confira tudo o que você precisa saber sobre a transmissão, o horário, as notícias dos times e o retrospecto recente antes da partida.

As informações oficiais de transmissão de Sunderland x Tottenham Hotspur ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.

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