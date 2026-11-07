Como assistir a Sunderland x Chelsea com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ajudar.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Sunderland recebe o Chelsea no Stadium of Light neste domingo, em uma partida da Premier League que coloca o lanterna diante de uma equipe em busca de uma vaga entre os quatro primeiros colocados.
O Sunderland de Regis Le Bris chega em situação difícil. A equipe perdeu dois dos últimos três jogos pelo campeonato e segue na lanterna, embora Xabi Alonso tenha reconhecido nesta semana que o Sunderland merece mais pontos do que sua posição na tabela sugere.
O Chelsea viaja para o norte após vencer o Manchester United por 2 a 0 pela Premier League, resultado que o levou à quarta posição, com 16 pontos em nove partidas. Romeo Lavia disputou os 90 minutos dessa vitória e agora esteve entre os relacionados para todas as partidas desta temporada, depois de uma longa sequência de lesões desde sua transferência do Southampton.
Cole Palmer viajará com a equipe, apesar de ter ficado fora da convocação da Inglaterra para a Liga das Nações feita por Thomas Tuchel. Xabi Alonso confirmou nesta semana que conversou com Palmer sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante contra o Tottenham, mas o técnico do Chelsea deixou claro que seu foco continua nos assuntos do clube.
Emiliano Martinez, em recuperação de uma fratura na mandíbula, voltou a treinar usando uma máscara de proteção e pode começar jogando. Alonso tomará uma decisão sobre o goleiro perto do início da partida, enquanto Moises Caicedo também está sendo monitorado após perder parte dos treinos no começo da semana.
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