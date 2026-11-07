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Assista a Sunderland x Chelsea ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e por streaming?

Sunderland x Chelsea
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Sunderland x Chelsea pela Premier League hoje.

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Prévia da partida

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Premier League - Rodada 10
Stadium of Light

O Sunderland recebe o Chelsea no Stadium of Light neste domingo, em uma partida da Premier League que coloca o lanterna diante de uma equipe em busca de uma vaga entre os quatro primeiros colocados.

O Sunderland de Regis Le Bris chega em situação difícil. A equipe perdeu dois dos últimos três jogos pelo campeonato e segue na lanterna, embora Xabi Alonso tenha reconhecido nesta semana que o Sunderland merece mais pontos do que sua posição na tabela sugere.

O Chelsea viaja para o norte após vencer o Manchester United por 2 a 0 pela Premier League, resultado que o levou à quarta posição, com 16 pontos em nove partidas. Romeo Lavia disputou os 90 minutos dessa vitória e agora esteve entre os relacionados para todas as partidas desta temporada, depois de uma longa sequência de lesões desde sua transferência do Southampton.

Cole Palmer viajará com a equipe, apesar de ter ficado fora da convocação da Inglaterra para a Liga das Nações feita por Thomas Tuchel. Xabi Alonso confirmou nesta semana que conversou com Palmer sobre o cartão vermelho recebido pelo atacante contra o Tottenham, mas o técnico do Chelsea deixou claro que seu foco continua nos assuntos do clube.

Emiliano Martinez, em recuperação de uma fratura na mandíbula, voltou a treinar usando uma máscara de proteção e pode começar jogando. Alonso tomará uma decisão sobre o goleiro perto do início da partida, enquanto Moises Caicedo também está sendo monitorado após perder parte dos treinos no começo da semana.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir a Sunderland x Chelsea ao vivo.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Sunderland x Chelsea

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R. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleL. O'NienL. O'NienT. HumeT. HumeReinildoReinildoN. SadikiN. SadikiE. Le FeeE. Le FeeG. XhakaG. XhakaT. MeunierT. MeunierN. AnguloN. AnguloB. BrobbeyB. BrobbeyE. MartinezE. MartinezJ. AcheampongJ. AcheampongP. ChavarriaP. ChavarriaL. ColwillL. ColwillW. FofanaW. FofanaJ. HendersonJ. HendersonC. PalmerC. PalmerR. LaviaR. LaviaEstevaoEstevaoM. RogersM. RogersP. NetoP. Neto
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Técnico

  • R. Le Bris
  • X. Alonso

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