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Liga das Nações B
team-logoSuécia
Strawberry Arena
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Assista a Suécia x Bósnia e Herzegovina ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Suécia x Bósnia e Herzegovina
Suécia
Bósnia e Herzegovina
Liga das Nações B

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Suécia x Bósnia e Herzegovina pela Liga B da Nations League da Uefa hoje.

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Prévia da partida

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Liga das Nações B - Rodada 5
Strawberry Arena

A Suécia recebe a Bósnia e Herzegovina na Strawberry Arena, em Estocolmo, pelo Grupo 4 da Liga B da Liga das Nações da UEFA. As duas seleções sabem exatamente o que está em jogo nesta partida.

A Suécia de Graham Potter chega à partida na liderança do grupo, com três vitórias nos últimos quatro jogos pela Liga das Nações. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 1 a 0 sobre a Romênia, e a equipe tem sido eficiente nas finalizações em casa ao longo desta campanha.

A Bósnia e Herzegovina chega em segundo lugar, o que faz deste um confronto direto pela liderança do Grupo 4. A equipe de Sergej Barbarez tem sido difícil de bater: não perdeu três dos últimos quatro jogos pela Liga das Nações, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre a Polônia e outra por 4 a 2 contra a Romênia.

As duas seleções se enfrentaram anteriormente nesta campanha da Liga das Nações e empataram por 1 a 1 em Zenica, em outubro. Com esse resultado, a Suécia estará motivada a acertar as contas em casa e ampliar sua vantagem na liderança.

Tarik Muharemovic desfalcará a Bósnia e Herzegovina por suspensão, o que pode ser significativo diante de um ataque sueco que vem apresentando boa forma.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Suécia x Bósnia e Herzegovina.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Suécia x Bósnia e Herzegovina

4-4-2
Suécia crest
Suécia
SWE
Formação
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
3-4-2-1
V. JohanssonV. JohanssonD. SvenssonD. SvenssonG. LagerbielkeG. LagerbielkeV. Nilsson LindeloefV. Nilsson LindeloefF. BeijmoF. BeijmoA. NjieA. NjieY. AyariY. AyariA. ElangaA. ElangaJ. KarlstroemJ. KarlstroemV. GyoekeresV. GyoekeresA. IsakA. IsakM. ZlomislicM. ZlomislicS. RadeljicS. RadeljicN. KaticN. KaticS. KolasinacS. KolasinacI. BasicI. BasicA. DedicA. DedicA. MemicA. MemicA. GigovicA. GigovicE. BajraktarevicE. BajraktarevicK. AlajbegovicK. AlajbegovicE. DemirovicE. Demirovic
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH
4-4-2
Suécia

Time titular

Bósnia e Herzegovina

Técnico

  • G. Potter
  • S. Barbarez

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