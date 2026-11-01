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Campeonato Francês
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Assista a Strasbourg x Auxerre ao vivo hoje: onde o jogo será transmitido na TV e por streaming?

Strasbourg x Auxerre
Strasbourg
Auxerre
Campeonato Francês

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Strasbourg x Auxerre pela Ligue 1 hoje.

Como assistir a Strasbourg x Auxerre com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

  • Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor confiável de serviços de VP (como a ExpressVPN) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
  • Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveite a partida!

Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 9
Stade de la Meinau

O Strasbourg recebe o Auxerre no Stade de la Meinau em uma partida da Ligue 1 que tem grande importância para os dois clubes nesta altura da temporada.

A equipe de Hugo Oliveira atravessa uma fase difícil e precisa frear uma queda de rendimento que a fez somar apenas um ponto nos últimos cinco jogos pelo campeonato. A pressão aumenta no Meinau.

O Auxerre chega a Strasbourg mais confiante. A equipe de Will Still venceu três das últimas cinco partidas e chega embalada para este confronto.

O Strasbourg está perto da zona de rebaixamento, enquanto o Auxerre ocupa uma posição confortável no meio da tabela. A diferença na classificação faz com que a partida tenha um peso distinto para cada lado.

Uma longa lista de lesionados continua limitando as opções de Oliveira, e o time da casa precisará encontrar soluções em um elenco desfalcado para encerrar sua sequência de derrotas.

Para o Auxerre, três pontos consolidariam sua posição e ampliariam a distância para as equipes em dificuldades abaixo dele.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir a esta partida da Ligue 1, incluindo horário de início, notícias das equipes e desempenho recente.

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Strasbourg x Auxerre

4-2-3-1
Strasbourg crest
Strasbourg
STR
Formação
Auxerre crest
Auxerre
AJA
3-4-2-1
F. JoergensenF. Joergensenteam-logoI. Doukoureteam-logoL. HoegsbergK. CoulibalyK. CoulibalyOsoOsoS. El MourabetS. El MourabetG. YassineG. YassineD. EssugoD. EssugoG. ReynaG. Reynateam-logoM. GodoC. HarderC. HarderP. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoA. TuanzebeA. TuanzebeC. AkpaC. AkpaL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaF. OppegaardF. OppegaardK. DanoisK. DanoisD. NamasoD. NamasoR. FaivreR. FaivreC. ArcherC. Archer
Auxerre crest
Auxerre
AJA
4-2-3-1
Strasbourg

Time titular

Auxerre

Reservas

Técnico

  • H. Oliveira
  • W. Still

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