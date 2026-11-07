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Copa da Inglaterra
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Assista a Stafford Rangers x Grimsby Town ao vivo hoje: quem transmite a partida na TV e por streaming?

Stafford Rangers x Grimsby Town
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Copa da Inglaterra

Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Stafford Rangers x Grimsby Town pela Copa da Inglaterra hoje.

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Prévia da partida

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Copa da Inglaterra - Rodada 1
Stan Robinson Stadium

O Stafford Rangers recebe o Grimsby Town no Stan Robinson Stadium, em Willand, pela Copa da Inglaterra. A equipe de fora das ligas profissionais busca surpreender um adversário da Football League.

O Rangers, de Graham Deakin, conquistou sua vaga nesta fase após uma exigente campanha nas eliminatórias. Eliminou o Halesowen Town em dois jogos antes de fazer o mesmo com o Gateshead, vencendo o jogo de desempate por 5 a 0 para avançar.

Nem tudo correu bem. O Stafford sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o Gloucester City no FA Trophy, no início da campanha, resultado que evidencia a diferença que precisará superar diante de um adversário profissional.

David Artell chega a este confronto com o Grimsby em boa fase. A equipe venceu suas duas últimas partidas na League Two, derrotando o York City por 5 a 2 e o Gillingham por 4 a 1 em jogos consecutivos, e ganhou embalo para a copa.

O desempenho do Grimsby na liga foi irregular ao longo dos últimos cinco jogos, com derrotas para Northampton Town e Port Vale além dessas vitórias. Ainda assim, sua produção ofensiva nas últimas semanas lhe dá motivos para estar confiante.

Para o Stafford, esta é uma rara oportunidade de se testar contra uma equipe cujos jogadores atuam em tempo integral, em um palco nacional. Para o Grimsby, a expectativa é avançar.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

Notícias das equipes e elencos

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Técnico

  • G. Deakin

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