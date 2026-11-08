Como assistir a St.Truiden x Zulte Waregem com uma VPN

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Prévia da partida

Campeonato Belga - Rodada 11 8 de nov. de 2026 - 13:15 Daio Wasabi Stayen Stadium

O St. Truiden recebe o Zulte Waregem no estádio Daio Wasabi Stayen, em Sint-Truiden, em uma partida da Primeira Divisão A que tem grande importância para as duas equipes, próximas da parte de baixo da tabela da elite belga.

A equipe de Frederic De Meyer passou por semanas turbulentas. Os compromissos pela Conference League sobrecarregaram o elenco, e as derrotas consecutivas para Club Brugge e OH Leuven no campeonato deixaram o St. Truiden na 15ª posição.

Houve, porém, um raro resultado positivo no meio da semana. O St. Truiden empatou por 1 a 1 com o Brann pela Conference League em 5 de novembro, resultado que ao menos trouxe alguma estabilidade antes deste compromisso pelo campeonato nacional.

O Zulte Waregem, comandado por Michael Beale, chega em situação igualmente difícil: ocupa a 12ª posição e acumula três derrotas consecutivas na Primeira Divisão A. O revés mais recente foi por 4 a 2 diante do Club Brugge, em 30 de outubro.

A equipe de Beale conseguiu vencer o RFC Seraing por 3 a 0 na copa, em outubro, mas o desempenho no campeonato tem sido um problema persistente. As quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais falam por si.

Uma vitória daria a qualquer uma das equipes um alívio necessário em uma metade inferior da tabela bastante disputada. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

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