Como assistir a St.Truiden x Zulte Waregem com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O St. Truiden recebe o Zulte Waregem no estádio Daio Wasabi Stayen, em Sint-Truiden, em uma partida da Primeira Divisão A que tem grande importância para as duas equipes, próximas da parte de baixo da tabela da elite belga.
A equipe de Frederic De Meyer passou por semanas turbulentas. Os compromissos pela Conference League sobrecarregaram o elenco, e as derrotas consecutivas para Club Brugge e OH Leuven no campeonato deixaram o St. Truiden na 15ª posição.
Houve, porém, um raro resultado positivo no meio da semana. O St. Truiden empatou por 1 a 1 com o Brann pela Conference League em 5 de novembro, resultado que ao menos trouxe alguma estabilidade antes deste compromisso pelo campeonato nacional.
O Zulte Waregem, comandado por Michael Beale, chega em situação igualmente difícil: ocupa a 12ª posição e acumula três derrotas consecutivas na Primeira Divisão A. O revés mais recente foi por 4 a 2 diante do Club Brugge, em 30 de outubro.
A equipe de Beale conseguiu vencer o RFC Seraing por 3 a 0 na copa, em outubro, mas o desempenho no campeonato tem sido um problema persistente. As quatro derrotas nos últimos cinco jogos oficiais falam por si.
Uma vitória daria a qualquer uma das equipes um alívio necessário em uma metade inferior da tabela bastante disputada. Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.
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Técnico
- F. De Meyer