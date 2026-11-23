Como assistir a St. Louis City x Los Angeles FC com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

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. Escolha um provedor confiável de VPN e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia do jogo

Major League Soccer - 1/8 23 de nov. de 2026 - 20:00 Energizer Park

O St. Louis City recebe o Los Angeles FC no Energizer Park em um confronto da Major League Soccer entre dois times da Conferência Oeste.

O St. Louis chega em fase irregular. O time de Yoann Damet venceu o Houston Dynamo por 1 a 0 fora de casa em 8 de novembro, mas o resultado veio depois de três derrotas consecutivas na MLS.

Antes da vitória sobre o Houston, o St. Louis perdeu para San Diego, Portland e Real Salt Lake. O time também eliminou o Columbus Crew na US Open Cup após um empate sem gols.

O LAFC também chega cercado de dúvidas. O time de Xavi Tamarit perdeu por 2 a 1 para o Seattle Sounders em seu jogo mais recente, depois de uma derrota por 3 a 1 para o Minnesota United.

Os visitantes, porém, já mostraram que sabem marcar gols. Empataram por 2 a 2 com o LA Galaxy e venceram o Austin FC por 3 a 1 em outubro.

O histórico também dá ao St. Louis algo em que se apoiar. O time venceu o LAFC por 2 a 1 em casa em maio, a única vitória de qualquer um dos lados em uma série que, no restante, tem favorecido os californianos.

Veja como acompanhar o jogo, incluindo as informações mais recentes sobre a transmissão.

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