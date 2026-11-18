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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 5 19 de nov. de 2026 - 15:00 Benfica Campus

O jogo entre Benfica e Roma será transmitido ao vivo pelo Disney+. Os assinantes podem acompanhar a partida por streaming em todos os dispositivos compatíveis com o serviço.

O Benfica Campus, em Seixal, recebe o confronto entre SL Benfica e Roma pela Champions League Feminina. As duas equipes se enfrentam em um jogo que pode influenciar a situação do grupo.

O Benfica de Ivan Baptista chega ao confronto com uma campanha irregular nos últimos cinco jogos europeus. As portuguesas venceram o Austria Wien por 3-1 na partida mais recente, mas perderam para o Arsenal Women (0-3) e para o Bayern de Munique (0-3) nas semanas anteriores.

A Roma de Gianpiero Piovani, por sua vez, chega em ótima fase. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos entre campeonato e copa, incluindo a vitória por 6-5 sobre o Parma na partida mais recente da Serie A.

Na Champions League Feminina, a Roma já superou o Servette por 2-1, resultado que aumenta a confiança para esta partida fora de casa em Portugal. A derrota para o Chelsea (0-2) é o único tropeço do período recente.

Benfica e Roma ocupam, respectivamente, o nono e o décimo segundo lugares na classificação da Champions League Feminina. Há muito em jogo para ambas as equipes.

Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo na TV e no streaming.

Notícias das equipes

Ivan Baptista não deu informações oficiais sobre a disponibilidade das jogadoras do Benfica: não há ausências por lesão ou suspensão registradas, mas a provável escalação ainda não foi divulgada. Novas informações são esperadas nas horas que antecedem o início do jogo.

Gianpiero Piovani também não comunicou desfalques na Roma. A escalação titular ainda não foi confirmada e será atualizada antes da partida.

Momento das equipes

O Benfica somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Champions League Feminina. A vitória mais recente foi por 3-1 sobre o Austria Wien, enquanto o empate por 1-1 com o Paris Saint-Germain ocorreu em dezembro de 2025. As portuguesas sofreram derrotas pesadas para o Arsenal Women (0-3) e o Bayern de Munique (0-3), com um total de seis gols marcados e nove sofridos nesse período.

A Roma somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos entre a Serie A e a Champions League Feminina. A equipe venceu o Parma por 6-5 na última rodada do campeonato e o Servette por 2-1 na competição europeia. O único tropeço foi a derrota por 0-2 para o Chelsea. Nessas cinco partidas, a Roma marcou quinze gols e sofreu nove.

Confrontos anteriores

Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Benfica e Roma nas competições femininas da UEFA. Não é possível apresentar um retrospecto entre as duas equipes com base nas informações disponíveis.

Classificação

Na Champions League Feminina, o Benfica ocupa atualmente a nona posição, enquanto a Roma está em décimo segundo lugar.