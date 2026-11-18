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O jogo entre Benfica e Roma será transmitido ao vivo pelo Disney+. Os assinantes podem acompanhar a partida por streaming em todos os dispositivos compatíveis com o serviço.
O Benfica Campus, em Seixal, recebe o confronto entre SL Benfica e Roma pela Champions League Feminina. As duas equipes se enfrentam em um jogo que pode influenciar a situação do grupo.
O Benfica de Ivan Baptista chega ao confronto com uma campanha irregular nos últimos cinco jogos europeus. As portuguesas venceram o Austria Wien por 3-1 na partida mais recente, mas perderam para o Arsenal Women (0-3) e para o Bayern de Munique (0-3) nas semanas anteriores.
A Roma de Gianpiero Piovani, por sua vez, chega em ótima fase. A equipe venceu quatro dos últimos cinco jogos entre campeonato e copa, incluindo a vitória por 6-5 sobre o Parma na partida mais recente da Serie A.
Na Champions League Feminina, a Roma já superou o Servette por 2-1, resultado que aumenta a confiança para esta partida fora de casa em Portugal. A derrota para o Chelsea (0-2) é o único tropeço do período recente.
Benfica e Roma ocupam, respectivamente, o nono e o décimo segundo lugares na classificação da Champions League Feminina. Há muito em jogo para ambas as equipes.
Confira abaixo todas as informações para acompanhar a partida ao vivo na TV e no streaming.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de SL Benfica x Roma
Técnico
- I. Baptista
Ivan Baptista não deu informações oficiais sobre a disponibilidade das jogadoras do Benfica: não há ausências por lesão ou suspensão registradas, mas a provável escalação ainda não foi divulgada. Novas informações são esperadas nas horas que antecedem o início do jogo.
Gianpiero Piovani também não comunicou desfalques na Roma. A escalação titular ainda não foi confirmada e será atualizada antes da partida.
Momento das equipes
O Benfica somou uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos da Champions League Feminina. A vitória mais recente foi por 3-1 sobre o Austria Wien, enquanto o empate por 1-1 com o Paris Saint-Germain ocorreu em dezembro de 2025. As portuguesas sofreram derrotas pesadas para o Arsenal Women (0-3) e o Bayern de Munique (0-3), com um total de seis gols marcados e nove sofridos nesse período.
A Roma somou quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos entre a Serie A e a Champions League Feminina. A equipe venceu o Parma por 6-5 na última rodada do campeonato e o Servette por 2-1 na competição europeia. O único tropeço foi a derrota por 0-2 para o Chelsea. Nessas cinco partidas, a Roma marcou quinze gols e sofreu nove.
Confrontos anteriores
Os dados disponíveis não registram confrontos anteriores entre Benfica e Roma nas competições femininas da UEFA. Não é possível apresentar um retrospecto entre as duas equipes com base nas informações disponíveis.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|3
|2
|0
|4
|0
|+4
|11
V
E
V
E
V
|2
|4
|3
|1
|0
|20
|0
|+20
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|20
|3
|+17
|10
E
V
V
V
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
E
E
E
|5
|5
|2
|3
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
E
E
E
|6
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
V
D
V
V
D
|7
|4
|2
|2
|0
|9
|5
|+4
|8
V
E
V
E
|8
|4
|2
|2
|0
|7
|3
|+4
|8
E
V
E
V
|9
|4
|2
|0
|2
|5
|8
|-3
|6
V
D
D
V
|10
|5
|1
|2
|2
|8
|5
|+3
|5
D
D
E
V
E
|11
|4
|1
|1
|2
|6
|11
|-5
|4
E
D
V
D
|12
|4
|1
|1
|2
|2
|9
|-7
|4
V
D
D
E
|13
|5
|1
|1
|3
|4
|14
|-10
|4
D
D
D
E
V
|14
|4
|1
|0
|3
|7
|16
|-9
|3
D
V
D
D
|15
|4
|0
|2
|2
|5
|11
|-6
|2
D
E
E
D
|16
|5
|0
|2
|3
|1
|7
|-6
|2
D
E
E
D
D
|17
|5
|0
|2
|3
|2
|12
|-10
|2
D
E
D
D
E
|18
|4
|0
|1
|3
|3
|9
|-6
|1
D
D
E
D
Na Champions League Feminina, o Benfica ocupa atualmente a nona posição, enquanto a Roma está em décimo segundo lugar.