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Prévia da partida

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
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O SL Benfica recebe o Austria Wien W no Benfica Campus, em Seixal, pela Liga dos Campeões Feminina. As duas equipes buscam reagir após campanhas difíceis na principal competição europeia de clubes.

O Benfica ocupa a 12ª posição na classificação da Liga dos Campeões Feminina e tem tido dificuldades para manter a regularidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela competição. A equipe de Ivan Baptista espera tirar proveito do mando de campo diante do adversário austríaco.

O Austria Wien W chega a Portugal em situação ainda mais delicada. A equipe de Stefan Kenesei ocupa a 15ª posição na classificação e tem enfrentado dificuldades nesse nível, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

Entre os resultados recentes do Benfica estão derrotas por placares elásticos para o Arsenal Women e o Bayern de Munique, embora a equipe tenha conseguido vencer a Juventus fora de casa em setembro. O resultado mostrou que o time é capaz de competir, mas ele tem sido irregular diante de sua torcida.

A única vitória do Austria Wien W nesse mesmo período de cinco jogos veio contra o Brann, nas eliminatórias. O triunfo por 4 a 0 parece distante da realidade atual da equipe na fase de liga. Desde então, perdeu para a Juventus e o Chelsea FC Women e empatou com a Inter.

Com os dois clubes precisando de pontos para evitar a parte de baixo da tabela, o confronto tem grande importância para as ambições europeias de cada equipe nesta temporada.

Prováveis escalações de SL Benfica x Austria Wien W

Técnico

  • I. Baptista

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