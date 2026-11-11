Como assistir a SL Benfica x Austria Wien W com uma VPN
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- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O SL Benfica recebe o Austria Wien W no Benfica Campus, em Seixal, pela Liga dos Campeões Feminina. As duas equipes buscam reagir após campanhas difíceis na principal competição europeia de clubes.
O Benfica ocupa a 12ª posição na classificação da Liga dos Campeões Feminina e tem tido dificuldades para manter a regularidade, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos pela competição. A equipe de Ivan Baptista espera tirar proveito do mando de campo diante do adversário austríaco.
O Austria Wien W chega a Portugal em situação ainda mais delicada. A equipe de Stefan Kenesei ocupa a 15ª posição na classificação e tem enfrentado dificuldades nesse nível, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.
Entre os resultados recentes do Benfica estão derrotas por placares elásticos para o Arsenal Women e o Bayern de Munique, embora a equipe tenha conseguido vencer a Juventus fora de casa em setembro. O resultado mostrou que o time é capaz de competir, mas ele tem sido irregular diante de sua torcida.
A única vitória do Austria Wien W nesse mesmo período de cinco jogos veio contra o Brann, nas eliminatórias. O triunfo por 4 a 0 parece distante da realidade atual da equipe na fase de liga. Desde então, perdeu para a Juventus e o Chelsea FC Women e empatou com a Inter.
Com os dois clubes precisando de pontos para evitar a parte de baixo da tabela, o confronto tem grande importância para as ambições europeias de cada equipe nesta temporada.
Prováveis escalações de SL Benfica x Austria Wien W
Técnico
- I. Baptista