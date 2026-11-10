Como assistir a SL Benfica x Austria Wien W com uma VPN

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Prévia da partida

Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 11 de nov. de 2026 - 15:00 Benfica Campus

O SL Benfica recebe o Austria Wien W no Benfica Campus, em Seixal, pela Champions League feminina. As duas equipes tentam reagir após campanhas difíceis na principal competição europeia de clubes.

O Benfica ocupa a 12ª posição na classificação da Champions League feminina e tem tido dificuldades para manter a regularidade, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas na competição. A equipe de Ivan Baptista espera aproveitar o mando de campo contra o adversário austríaco.

O Austria Wien W chega a Portugal em situação ainda mais delicada. A equipe de Stefan Kenesei ocupa a 15ª posição na classificação e tem enfrentado dificuldades nesse nível, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

Entre os resultados recentes do Benfica estão derrotas pesadas para Arsenal Women e Bayern de Munique, embora a equipe tenha conseguido vencer a Juventus fora de casa em setembro. O resultado mostrou que o time é capaz de competir, mas tem sido irregular diante de sua torcida.

A única vitória do Austria Wien W nesse mesmo período de cinco partidas foi sobre o Brann, na fase de classificação, por 4 a 0. O resultado parece distante da realidade atual da equipe na fase de liga. Desde então, perdeu para Juventus e Chelsea FC Women e empatou com a Inter.

Com os dois clubes precisando de pontos para escapar da parte de baixo da tabela, a partida tem grande importância para as ambições de ambos na competição europeia nesta temporada.

Confira tudo o que você precisa saber para assistir a SL Benfica x Austria Wien W.

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