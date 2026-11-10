Como assistir a SL Benfica x Austria Wien W com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um fornecedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo em seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!
Prévia da partida
O SL Benfica recebe o Austria Wien W no Benfica Campus, em Seixal, pela Champions League feminina. As duas equipes tentam reagir após campanhas difíceis na principal competição europeia de clubes.
O Benfica ocupa a 12ª posição na classificação da Champions League feminina e tem tido dificuldades para manter a regularidade, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas na competição. A equipe de Ivan Baptista espera aproveitar o mando de campo contra o adversário austríaco.
O Austria Wien W chega a Portugal em situação ainda mais delicada. A equipe de Stefan Kenesei ocupa a 15ª posição na classificação e tem enfrentado dificuldades nesse nível, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.
Entre os resultados recentes do Benfica estão derrotas pesadas para Arsenal Women e Bayern de Munique, embora a equipe tenha conseguido vencer a Juventus fora de casa em setembro. O resultado mostrou que o time é capaz de competir, mas tem sido irregular diante de sua torcida.
A única vitória do Austria Wien W nesse mesmo período de cinco partidas foi sobre o Brann, na fase de classificação, por 4 a 0. O resultado parece distante da realidade atual da equipe na fase de liga. Desde então, perdeu para Juventus e Chelsea FC Women e empatou com a Inter.
Com os dois clubes precisando de pontos para escapar da parte de baixo da tabela, a partida tem grande importância para as ambições de ambos na competição europeia nesta temporada.
Confira tudo o que você precisa saber para assistir a SL Benfica x Austria Wien W.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de SL Benfica x Austria Wien W
Técnico
- I. Baptista