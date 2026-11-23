Como assistir a Shanghai Port x Buriram United com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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Prévia da partida

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 07:15

O Shanghai Port recebe o Buriram United pela Liga dos Campeões da AFC Elite, em um duelo que merece atenção pela situação da tabela da Zona Leste.

O time de Kevin Muscat chega em boa fase nas competições nacionais. Venceu o Beijing Guoan por 2 a 0 na Copa da China em 20 de novembro e, no início deste mês, marcou seis gols contra o Liaoning Tieren na Superliga Chinesa.

Os resultados continentais do clube chinês têm sido mais irregulares. O Shanghai Port venceu o Newcastle Jets fora de casa por 4 a 2, mas havia perdido por 3 a 2 para o Cong An Ha Noi na semana anterior. A regularidade, portanto, ainda é uma incógnita.

O Buriram United, comandado por Mark Jackson, chega com uma sequência mais estável, mas menos convincente. Os empates contra Kashima Antlers e Gamba Osaka nesta competição mantiveram o time somando pontos, sem que viesse uma vitória importante.

O time tailandês também perdeu por 3 a 2 para o Sisaket United na Liga Tailandesa, um lembrete de que sua defesa pode ser pressionada. Em 8 de novembro, porém, venceu o Ratchaburi FC fora de casa por 2 a 1 e trouxe mais estabilidade à campanha.

O Buriram guarda boas lembranças do último encontro: uma vitória por 2 a 0 em casa nesta competição, há um ano. O Shanghai Port quer reverter aquele resultado diante de sua torcida.

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar o jogo, incluindo horário de início e detalhes da transmissão na TV e online.

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