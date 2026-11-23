Como assistir a Shabab Al-Ahli Dubai FC x Al Qadsiah com uma VPN

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Prévia do jogo

Liga dos Campeões da Ásia - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 11:00

O Shabab Al-Ahli Dubai FC recebe o Al Qadsiah em um confronto pela Champions League Elite da AFC no qual os dois times buscam um lugar na classificação da região Oeste. O local e o horário de início ainda não foram confirmados.

O time da casa chega com a confiança renovada. A equipe de Andre Jardine venceu o Ajman por 3 a 1 na ADNOC Pro League em 20 de novembro, encerrando uma sequência de duas derrotas consecutivas.

As derrotas, para o Sharjah Cultural Club e o Al Hilal, foram ambas por 2 a 0. Antes delas, o Shabab Al-Ahli havia vencido o Esteghlal por 2 a 0 nesta competição.

O Al Qadsiah, comandado por Brendan Rodgers, chega com o ataque mais afiado. O time goleou o Al-Gharafa por 5 a 0 na Champions League Elite e o Al Riyadh por 6 a 0 no Campeonato Saudita.

Sua única derrota nos últimos cinco jogos foi por 3 a 2 para o Al Hilal. A equipe também empatou em 1 a 1 com o Al-Sadd nesta competição.

O contraste é claro. O Shabab Al-Ahli tenta recuperar o embalo em casa, enquanto o Al Qadsiah vive uma sequência de muitos gols marcados.

Confira o que sabemos sobre como acompanhar o jogo.

As informações oficiais de transmissão para esta partida ainda não estão disponíveis. Volte a conferir mais perto do início do jogo para saber os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo.

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