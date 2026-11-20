Como assistir a Sevilla x Real Betis com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo onde possa encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor confiável de serviço de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

La Liga - Rodada 13 21 de nov. de 2026 - 12:30 Estadio R. Sanchez Pizjuan

O Sevilla recebe o Real Betis em um clássico de LaLiga no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. A rivalidade andaluza protagoniza um dos confrontos mais intensos do futebol espanhol, e esta edição tem implicações reais na tabela para os dois clubes.

O Sevilla ocupa a sexta posição em LaLiga sob o comando de Luis Garcia, colocação que ao mesmo tempo favorece e frustra o time. Seu desempenho recente tem sido irregular: as derrotas para Real Madrid e Getafe prejudicaram a sequência de resultados positivos contra Osasuna e Sporting Hortaleza.

O Real Betis chega em quarto lugar, o que dá ao clássico um peso real na classificação. A equipe de Manuel Pellegrini venceu três dos últimos cinco jogos em todas as competições e vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Elche em LaLiga.

O elenco do Betis chega à partida com algumas preocupações em relação à profundidade do grupo. As lesões de Juan Hernandez e Diego Llorente, somadas à suspensão de Facundo Bernal, obrigam Pellegrini a tomar decisões em setores importantes do campo.

Os confrontos recentes do clássico têm sido equilibrados. Três dos últimos cinco jogos foram decididos por um gol de diferença ou terminaram empatados, o que mostra como é difícil prever o resultado dessas partidas.

Para quem quer acompanhar a partida, as opções de canais de TV e transmissão online estão listadas abaixo.

Os torcedores podem assistir a Sevilla x Real Betis ao vivo por meio da ExpressVPN, que permite acessar transmissões de qualquer lugar do mundo.

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