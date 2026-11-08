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Major League Soccer
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Assista a Seattle Sounders FC x Los Angeles FC ao vivo hoje: onde o jogo vai passar na TV e no streaming?

Seattle Sounders x Los Angeles FC
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Tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Seattle Sounders FC x Los Angeles FC pela Major League Soccer hoje.

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Prévia da partida

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Major League Soccer - Rodada 34
Lumen Field

O Seattle Sounders FC recebe o Los Angeles FC no Lumen Field em um confronto da Conferência Oeste que tem grande importância para os dois clubes à medida que a temporada da MLS se aproxima da reta final.

A equipe de Brian Schmetzer chega em má fase. O Seattle perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo uma pesada derrota por 5 a 1 para o Vancouver Whitecaps em 1º de novembro, e ocupa atualmente a décima posição na Conferência Oeste.

O Los Angeles FC chega em situação melhor, na sexta colocação da Conferência Oeste, embora seus resultados recentes também tenham sido irregulares. A derrota por 3 a 1 para o Minnesota United em 2 de novembro deve ter frustrado Xavi Tamarit, e sua equipe buscará uma reação.

O retrospecto recente do confronto favorece o LAFC. O clube venceu o último encontro entre as equipes por 1 a 0, em maio, e, de modo geral, levou a melhor neste duelo nas duas últimas temporadas.

Para o Seattle, este é um jogo que não pode perder. Deixar pontos pelo caminho no Lumen Field contra um rival direto na disputa por posições para a pós-temporada agravaria uma sequência de resultados já difícil.

O LAFC, por sua vez, tem qualidade para criar problemas para um Sounders que vem sofrendo muitos gols. Heung-Min Son lidera a provável escalação titular, e os visitantes confiam que podem criar chances fora de casa.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

Notícias e elencos das equipes

Escalações de Seattle Sounders x Los Angeles FC

4-2-3-1
Seattle Sounders crest
Seattle Sounders
SEA
Formação
Los Angeles FC crest
Los Angeles FC
LAF
4-2-3-1
team-logoA. Thomasteam-logoN. Toloteam-logoJ. Ragenteam-logoK. Rienziteam-logoK. KimH. DotsonH. DotsonC. RoldanC. RoldanA. RusnakA. Rusnakteam-logoS. Gomezteam-logoJ. MorrisD. JoveljicD. JoveljicH. LlorisH. LlorisR. PorteousR. Porteousteam-logoS. Palenciateam-logoE. Cheberkoteam-logoE. SeguraM. ChoiniereM. ChoiniereA. SiebA. SiebD. BouangaD. Bouangateam-logoM. DelgadoL. WaltaL. WaltaH. SonH. Son
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Los Angeles FC
LAF
4-2-3-1
Seattle Sounders

Time titular

Los Angeles FC

Reservas

Técnico

  • B. Schmetzer
  • X. Tamarit

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