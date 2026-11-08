Como assistir a Seattle Sounders FC x Los Angeles FC com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a transmissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da transmissora esportiva que detém os direitos de exibição.

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Prévia da partida

Major League Soccer - Rodada 34 7 de nov. de 2026 - 19:10 Lumen Field

O Seattle Sounders FC recebe o Los Angeles FC no Lumen Field em um confronto da Conferência Oeste que tem grande importância para os dois clubes à medida que a temporada da MLS se aproxima da reta final.

A equipe de Brian Schmetzer chega em má fase. O Seattle perdeu três dos últimos cinco jogos, incluindo uma pesada derrota por 5 a 1 para o Vancouver Whitecaps em 1º de novembro, e ocupa atualmente a décima posição na Conferência Oeste.

O Los Angeles FC chega em situação melhor, na sexta colocação da Conferência Oeste, embora seus resultados recentes também tenham sido irregulares. A derrota por 3 a 1 para o Minnesota United em 2 de novembro deve ter frustrado Xavi Tamarit, e sua equipe buscará uma reação.

O retrospecto recente do confronto favorece o LAFC. O clube venceu o último encontro entre as equipes por 1 a 0, em maio, e, de modo geral, levou a melhor neste duelo nas duas últimas temporadas.

Para o Seattle, este é um jogo que não pode perder. Deixar pontos pelo caminho no Lumen Field contra um rival direto na disputa por posições para a pós-temporada agravaria uma sequência de resultados já difícil.

O LAFC, por sua vez, tem qualidade para criar problemas para um Sounders que vem sofrendo muitos gols. Heung-Min Son lidera a provável escalação titular, e os visitantes confiam que podem criar chances fora de casa.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir à partida ao vivo.

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