Como assistir a Seattle Reign FC x Orlando Pride com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

Contrate uma VPN confiável . Escolha um provedor de serviços de VPN de confiança (como a ExpressVPN ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Escolha um provedor de serviços de VPN de confiança (como a ) e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor . Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima).

. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente (consulte nossa tabela de cobertura internacional acima). Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Prévia da partida

NWSL - Rodada 28 1 de nov. de 2026 - 17:00

O Seattle Reign FC recebe o Orlando Pride em uma partida da temporada regular da NWSL. As duas equipes precisam de pontos à medida que a temporada entra em sua reta final.

O Reign, de Laura Harvey, ocupa a oitava posição na tabela e chega após um empate sem gols com o Utah Royals, resultado que interrompeu uma sequência de duas vitórias, sobre Chicago Stars e Boston Legacy FC.

O Orlando, comandado por Seb Hines, chega em situação pior. O Pride está na 11ª posição e perdeu três das últimas cinco partidas, incluindo uma derrota por 2 a 1 para o Gotham FC poucos dias antes deste confronto.

O histórico de confrontos entre os clubes acrescenta um ingrediente a mais. O Seattle venceu por 2 a 1 quando as equipes se enfrentaram em Orlando, em março de 2026, e o Pride estará ansioso para dar o troco fora de casa.

Para o Seattle, uma vitória ajudaria a garantir uma posição na metade de cima da tabela. Para o Orlando, os pontos são quase essenciais para evitar uma queda ainda maior na classificação.

Veja tudo o que você precisa saber para assistir a Seattle Reign FC x Orlando Pride.

As informações de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Volte mais perto do início do jogo para conferir os detalhes confirmados sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo de Seattle Reign FC x Orlando Pride.

Em relação à cobertura geral da NWSL em 2026, a liga é transmitida por CBS Sports, ESPN, ION, Prime Video, Victory+ e NWSL+, oferecendo aos torcedores diversas maneiras de acompanhar os jogos.

Notícias das equipes e elencos