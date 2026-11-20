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Campeonato Italiano - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo x Genoa terá transmissão ao vivo pela DAZN, que detém os direitos de todas as 380 partidas da Serie A 2026/27. Para acompanhar o jogo, é necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.

O Sassuolo recebe o Genoa no Estádio Mapei - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, para uma partida da Serie A que chega em um momento delicado para as duas equipes.

O Sassuolo atravessa uma fase ruim: são cinco derrotas consecutivas no campeonato, com 20 gols sofridos, e uma crise que já custou o cargo a Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa agora comanda a equipe com a missão de reverter essa trajetória preocupante.

O Genoa de Daniele De Rossi chega a Reggio Emilia em condições bem melhores. A equipe venceu três partidas seguidas, incluindo um convincente 2 a 0 sobre a Juventus, e chega com o moral elevado e uma situação favorável na tabela.

A lista de desfalques pesa para o Sassuolo: Berardi, Adzic, Boloca e outros jogadores estão fora, deixando D'Aversa com opções limitadas no meio-campo e no ataque.

O Genoa também tem seus problemas: Frendrup e Nuredini estão ausentes, mas o elenco já mostrou ter profundidade suficiente para lidar com os desfalques.

Na Serie A, o Sassuolo ocupa a 17ª posição, enquanto o Genoa está em 13º. Confira todas as informações para acompanhar a partida ao vivo.

Notícias das equipes

O Sassuolo não poderá contar com vários jogadores: Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi e Vasilije Adzic estão indisponíveis. D'Aversa deve escalar Muric no gol, com uma defesa formada por Walukiewicz, Idzes e Caleta-Car; Esposito e Lauriente atuarão no ataque.

O Genoa volta a contar com quase todos os titulares: os únicos ausentes são Joi Xheto Nuredini e Morten Frendrup. De Rossi deve apostar em Bijlow no gol, com Osmajic como referência no ataque e Vitinha no apoio. Novas informações sobre as condições dos jogadores estarão disponíveis perto do apito inicial.

Momento das equipes

O Sassuolo perdeu suas últimas cinco partidas na Serie A, marcando nove gols e sofrendo vinte. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para a Roma; antes disso, a equipe havia sido goleada por 6 a 2 pela Lazio e perdido por 4 a 2 para a Fiorentina. A sequência retrata um time em grandes dificuldades, sobretudo na defesa.

Já o Genoa somou três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. A equipe venceu o Lecce por 2 a 1 fora de casa e a Juventus por 2 a 0 em casa, mas perdeu por 2 a 1 para o Milan na última rodada. Ao todo, o Genoa marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as equipes foi em abril de 2026, quando o Genoa venceu por 2 a 1 em casa, pela Serie A. Nos cinco duelos mais recentes, o Genoa venceu três vezes e o Sassuolo, uma, além de um empate. O único empate entre os dois foi o 1 a 1 de janeiro de 2022.

Classificação

Na Serie A, o Sassuolo ocupa atualmente a 17ª posição, enquanto o Genoa está em 13º na tabela.