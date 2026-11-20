Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.
Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita
- Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!
Sassuolo x Genoa terá transmissão ao vivo pela DAZN, que detém os direitos de todas as 380 partidas da Serie A 2026/27. Para acompanhar o jogo, é necessário ter uma assinatura ativa da plataforma.
O Sassuolo recebe o Genoa no Estádio Mapei - Città del Tricolore, em Reggio Emilia, para uma partida da Serie A que chega em um momento delicado para as duas equipes.
O Sassuolo atravessa uma fase ruim: são cinco derrotas consecutivas no campeonato, com 20 gols sofridos, e uma crise que já custou o cargo a Alberto Aquilani. Roberto D'Aversa agora comanda a equipe com a missão de reverter essa trajetória preocupante.
O Genoa de Daniele De Rossi chega a Reggio Emilia em condições bem melhores. A equipe venceu três partidas seguidas, incluindo um convincente 2 a 0 sobre a Juventus, e chega com o moral elevado e uma situação favorável na tabela.
A lista de desfalques pesa para o Sassuolo: Berardi, Adzic, Boloca e outros jogadores estão fora, deixando D'Aversa com opções limitadas no meio-campo e no ataque.
O Genoa também tem seus problemas: Frendrup e Nuredini estão ausentes, mas o elenco já mostrou ter profundidade suficiente para lidar com os desfalques.
Na Serie A, o Sassuolo ocupa a 17ª posição, enquanto o Genoa está em 13º. Confira todas as informações para acompanhar a partida ao vivo.
Notícias das equipes
Prováveis escalações de Sassuolo x Genoa
Time titular
Técnico
- R. D'Aversa
- D. De Rossi
O Sassuolo não poderá contar com vários jogadores: Ismael Kone, Fedde Leysen, Yeferson Paz, Daniel Boloca, Cristian Volpato, Domenico Berardi e Vasilije Adzic estão indisponíveis. D'Aversa deve escalar Muric no gol, com uma defesa formada por Walukiewicz, Idzes e Caleta-Car; Esposito e Lauriente atuarão no ataque.
O Genoa volta a contar com quase todos os titulares: os únicos ausentes são Joi Xheto Nuredini e Morten Frendrup. De Rossi deve apostar em Bijlow no gol, com Osmajic como referência no ataque e Vitinha no apoio. Novas informações sobre as condições dos jogadores estarão disponíveis perto do apito inicial.
Momento das equipes
O Sassuolo perdeu suas últimas cinco partidas na Serie A, marcando nove gols e sofrendo vinte. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para a Roma; antes disso, a equipe havia sido goleada por 6 a 2 pela Lazio e perdido por 4 a 2 para a Fiorentina. A sequência retrata um time em grandes dificuldades, sobretudo na defesa.
Já o Genoa somou três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco rodadas. A equipe venceu o Lecce por 2 a 1 fora de casa e a Juventus por 2 a 0 em casa, mas perdeu por 2 a 1 para o Milan na última rodada. Ao todo, o Genoa marcou seis gols e sofreu cinco nesse período.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último confronto entre as equipes foi em abril de 2026, quando o Genoa venceu por 2 a 1 em casa, pela Serie A. Nos cinco duelos mais recentes, o Genoa venceu três vezes e o Sassuolo, uma, além de um empate. O único empate entre os dois foi o 1 a 1 de janeiro de 2022.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
E
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
E
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
D
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
D
D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, o Sassuolo ocupa atualmente a 17ª posição, enquanto o Genoa está em 13º na tabela.