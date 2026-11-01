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Campeonato Italiano
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Assista a Sassuolo x Fiorentina ao vivo hoje: onde ver o jogo na TV e por streaming?

Sassuolo x Fiorentina
Sassuolo
Fiorentina
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Sassuolo e Fiorentina, com horário de início e notícias das equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 10
Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo x Fiorentina terá transmissão ao vivo pelo DAZN, NOW e Sky Sport. Confira a seguir os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.

O Sassuolo recebe a Fiorentina no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, em um confronto da Serie A entre duas equipes que chegam à partida precisando urgentemente de pontos e ocupando posições na tabela que não refletem suas ambições iniciais.

O Sassuolo, de Alberto Aquilani, atravessa um momento difícil. Depois da vitória sobre a Juventus que fez a torcida da Emília sonhar, a equipe somou apenas um ponto nas últimas cinco partidas do campeonato e sofreu uma pesada derrota por 6 a 2 para a Lazio na última rodada disputada no meio de semana. O time está em 15º lugar na tabela e precisa mudar o rumo.

A Fiorentina não vive situação melhor. A equipe de Paolo Vanoli perdeu as últimas três partidas do campeonato, sofrendo sete gols no total, e ocupa a 17ª posição. O único resultado positivo recente é o empate por 2 a 2 com a Atalanta, mas ele não basta para esconder as dificuldades de uma temporada decepcionante até aqui.

O departamento médico da Fiorentina está cheio: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic estão todos indisponíveis, obrigando Vanoli a recorrer a soluções alternativas, sobretudo na defesa. O Sassuolo também precisa lidar com vários desfalques, com Thorstvedt se juntando à lista de ausências após a expulsão contra a Lazio.

É um confronto entre duas equipes em crise, com pontos importantes em jogo para se afastar da zona perigosa da tabela. Confira a seguir todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Sassuolo x Fiorentina

4-3-3
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Formação
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
S. TuratiS. TuratiD. Caleta-CarD. Caleta-CarC. OdenthalC. OdenthalS. CinquegranoS. CinquegranoJ. DoigJ. DoigN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaV. AdzicV. AdzicS. EspositoS. EspositoA. LaurienteA. LaurienteD. BerardiD. BerardiD. de GeaD. de GeaA. JimenezA. JimenezVieryVieryJoao MarioJoao MarioR. DragusinR. DragusinC. Inao OulaiC. Inao OulaiM. BrescianiniM. BrescianiniC. NdourC. Ndourteam-logoM. PellegrinoF. MastantuonoF. MastantuonoA. NjieA. Njie
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
4-3-3
Sassuolo

Time titular

Fiorentina

Técnico

  • A. Aquilani
  • P. Vanoli

O Sassuolo não conta com Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz e Jay Idzes por lesão, enquanto Kristian Thorstvedt está suspenso. Aquilani deve escalar Turati no gol, com Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano e Doig na defesa; Matic, Bakola e Adzic no meio-campo; e Berardi, Esposito e Laurienté no trio de ataque.

A Fiorentina chega a Reggio Emilia com o departamento médico cheio: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic estão fora. Vanoli deve escalar De Gea no gol, com Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario na defesa; Ndour, Brescianini e Oulai no meio-campo; e Mastantuono, Pellegrino e Njie no ataque.

Momento das equipes

SAS

SAS - Sequência

MON
D2-1
MIL
E1-1
FRC
D4-2
COM
D2-0
LAZ
D2-6
Gol marcado (sofrido)
6/15
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
FIO

FIO - Sequência

NAP
E1-1
GEN
D2-1
COM
D1-3
INT
D2-1
ATA
E2-2
Gol marcado (sofrido)
6/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O Sassuolo não venceu nenhuma das últimas cinco partidas do campeonato: foram um empate e quatro derrotas. O resultado mais recente foi a pesada derrota por 6 a 2 para a Lazio no Mapei Stadium. Antes disso, a equipe havia perdido por 2 a 0 para o Como. O único ponto no período veio com o empate por 1 a 1 com o Milan. Em cinco jogos, o Sassuolo marcou sete gols e sofreu treze.

A Fiorentina não venceu nenhum dos últimos cinco jogos: foram dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com a Atalanta, precedido pela derrota por 2 a 1 para a Inter. A Fiorentina também perdeu para o Como por 3 a 1 e para o Genoa por 2 a 1. Em cinco partidas, marcou sete gols e sofreu onze.

Confrontos anteriores

Confrontos

SassuoloEmpateFiorentina
2
1
2
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
FJ
Campeonato Italiano
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
5
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
FJ
6Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando a partida terminou em 0 a 0 pela Serie A. Nos últimos cinco encontros, o retrospecto é favorável ao Sassuolo, com duas vitórias contra uma da Fiorentina, além de dois empates. O Sassuolo venceu por 3 a 1 em dezembro de 2025, enquanto a Fiorentina ganhou por 5 a 1 em abril de 2024.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
E
V
D
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
E
D
V
E
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
D
V
D
E
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
E
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
E
E
D
V
D
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
D
D
D
E
D
16
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
E
D
D
D
E
18
ParmaParmaPAR
9126515-105
E
D
D
D
V
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
D
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
D
D
D
V
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, o Sassuolo ocupa a 15ª posição, enquanto a Fiorentina está em 17º lugar: é um confronto entre duas equipes que precisam se preocupar com a luta contra o rebaixamento.

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