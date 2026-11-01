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Campeonato Italiano - Rodada 10 2 de nov. de 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo x Fiorentina terá transmissão ao vivo pelo DAZN, NOW e Sky Sport. Confira a seguir os detalhes para acompanhar a partida na TV e por streaming.

O Sassuolo recebe a Fiorentina no Mapei Stadium, em Reggio Emilia, em um confronto da Serie A entre duas equipes que chegam à partida precisando urgentemente de pontos e ocupando posições na tabela que não refletem suas ambições iniciais.

O Sassuolo, de Alberto Aquilani, atravessa um momento difícil. Depois da vitória sobre a Juventus que fez a torcida da Emília sonhar, a equipe somou apenas um ponto nas últimas cinco partidas do campeonato e sofreu uma pesada derrota por 6 a 2 para a Lazio na última rodada disputada no meio de semana. O time está em 15º lugar na tabela e precisa mudar o rumo.

A Fiorentina não vive situação melhor. A equipe de Paolo Vanoli perdeu as últimas três partidas do campeonato, sofrendo sete gols no total, e ocupa a 17ª posição. O único resultado positivo recente é o empate por 2 a 2 com a Atalanta, mas ele não basta para esconder as dificuldades de uma temporada decepcionante até aqui.

O departamento médico da Fiorentina está cheio: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic estão todos indisponíveis, obrigando Vanoli a recorrer a soluções alternativas, sobretudo na defesa. O Sassuolo também precisa lidar com vários desfalques, com Thorstvedt se juntando à lista de ausências após a expulsão contra a Lazio.

É um confronto entre duas equipes em crise, com pontos importantes em jogo para se afastar da zona perigosa da tabela. Confira a seguir todas as informações sobre como acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

O Sassuolo não conta com Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz e Jay Idzes por lesão, enquanto Kristian Thorstvedt está suspenso. Aquilani deve escalar Turati no gol, com Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano e Doig na defesa; Matic, Bakola e Adzic no meio-campo; e Berardi, Esposito e Laurienté no trio de ataque.

A Fiorentina chega a Reggio Emilia com o departamento médico cheio: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic estão fora. Vanoli deve escalar De Gea no gol, com Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario na defesa; Ndour, Brescianini e Oulai no meio-campo; e Mastantuono, Pellegrino e Njie no ataque.

Momento das equipes

O Sassuolo não venceu nenhuma das últimas cinco partidas do campeonato: foram um empate e quatro derrotas. O resultado mais recente foi a pesada derrota por 6 a 2 para a Lazio no Mapei Stadium. Antes disso, a equipe havia perdido por 2 a 0 para o Como. O único ponto no período veio com o empate por 1 a 1 com o Milan. Em cinco jogos, o Sassuolo marcou sete gols e sofreu treze.

A Fiorentina não venceu nenhum dos últimos cinco jogos: foram dois empates e três derrotas. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com a Atalanta, precedido pela derrota por 2 a 1 para a Inter. A Fiorentina também perdeu para o Como por 3 a 1 e para o Genoa por 2 a 1. Em cinco partidas, marcou sete gols e sofreu onze.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em abril de 2026, quando a partida terminou em 0 a 0 pela Serie A. Nos últimos cinco encontros, o retrospecto é favorável ao Sassuolo, com duas vitórias contra uma da Fiorentina, além de dois empates. O Sassuolo venceu por 3 a 1 em dezembro de 2025, enquanto a Fiorentina ganhou por 5 a 1 em abril de 2024.

Classificação

Na Serie A, o Sassuolo ocupa a 15ª posição, enquanto a Fiorentina está em 17º lugar: é um confronto entre duas equipes que precisam se preocupar com a luta contra o rebaixamento.