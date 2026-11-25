Como assistir a São Paulo x Remo com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 37 26 de nov. de 2026 - 18:00

O São Paulo recebe o Remo em uma partida da Série A na reta final da temporada de 2026. O estádio e a cidade ainda não foram confirmados.

O time de Dorival Junior está em 11º lugar e vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo. Antes, perdeu por 1 a 0 para o Fluminense. Assim, o mandante está há dois jogos sem vencer.

O São Paulo tem encontrado dificuldades para marcar. A equipe ficou no 0 a 0 com o Corinthians no início deste mês e tem sido sólida na defesa, mas sem conseguir ser decisiva no ataque.

O Remo está em 19º lugar e luta para permanecer na divisão. A equipe de Thiago Carpini perdeu por 4 a 2 para o Athletico Paranaense em seu jogo mais recente.

A derrota veio dias depois de uma vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense AF, mostrando que os visitantes são capazes de somar pontos. Já a derrota por 6 a 1 para o Palmeiras, no início de novembro, mostra como a situação pode se complicar rapidamente para o time.

As equipes se enfrentaram pela última vez em maio, quando o Remo venceu por 1 a 0 em casa. Veja o que sabemos sobre como acompanhar a partida.

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