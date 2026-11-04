Como assistir a São Paulo x Corinthians com uma VPN

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 34 4 de nov. de 2026 - 19:30

O São Paulo recebe o Corinthians no clássico Majestoso, na Vila Belmiro, em 4 de novembro. Os dois clubes chegam em momentos bem diferentes a um dos confrontos mais intensos do futebol brasileiro.

A equipe de Dorival Junior caiu para o décimo lugar na tabela da Série A após perder por 3 a 2 para o Bahia na última partida, resultado que interrompeu uma sequência de recuperação. Duas vitórias sobre Vasco da Gama e Vitória indicavam que o São Paulo estava encontrando seu ritmo, mas a derrota expôs a irregularidade que tem marcado sua campanha.

O Corinthians chega após finalmente encerrar uma sequência de dois meses sem vencer. A equipe de Clarence Seedorf derrotou o Mirassol por 2 a 0 na sexta-feira, com gols de Matheus Bidu e Kaio Cesar no segundo tempo, resultado que a deixou a um ponto da zona de rebaixamento. O clima no elenco mudou visivelmente.

Seedorf pediu aos jogadores que mantenham a raiva e a intensidade que produziram aquela atuação. Em 17º lugar e diante de uma sequência difícil de jogos, o Corinthians vê no clássico a chance de aproveitar o embalo no momento certo.

Lucas Moura acrescenta uma história à parte para os mandantes. O ex-atacante do Tottenham rompeu o tendão de Aquiles em maio e pensou em se aposentar no vestiário após receber o diagnóstico. Ele voltou antes do previsto, em outubro, e já marcou um gol em quatro partidas. Seu contrato termina em dezembro.

Memphis Depay está cada vez mais perto de voltar pelo Corinthians após perder dois jogos por causa de um edema muscular na coxa direita. Ele participou de parte do treino em grupo no domingo, e sua presença entre os relacionados para o clássico parece cada vez mais provável. Jesse Lingard, que lida com fraturas nas costelas além de cumprir suspensão, foi liberado até agora apenas para aquecimentos sem contato físico.

Abaixo, você encontra tudo o que precisa para assistir ao Majestoso ao vivo, incluindo canal de TV, opções de transmissão pela internet e horário de início.

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