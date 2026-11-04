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Técnico

  • D. Junior
  • C. Seedorf

O São Paulo recebe o Corinthians no clássico Majestoso, na Vila Belmiro, em 4 de novembro. Os dois clubes chegam em momentos bem diferentes para um dos confrontos mais intensos do futebol brasileiro.

A equipe de Dorival Junior caiu para a décima posição na tabela da Série A após perder por 3 a 2 para o Bahia na última partida. O resultado interrompeu uma sequência em que o time vinha ganhando estabilidade. Duas vitórias, sobre Vasco da Gama e Vitória, indicavam que o São Paulo estava encontrando seu ritmo, mas a derrota expôs a irregularidade que tem marcado sua campanha.

O Corinthians chega após finalmente encerrar uma sequência de dois meses sem vencer. A equipe de Clarence Seedorf bateu o Mirassol por 2 a 0 na sexta-feira, com gols de Matheus Bidu e Kaio Cesar no segundo tempo. O resultado a deixou a um ponto das posições de rebaixamento. O clima no elenco mudou visivelmente.

Seedorf pediu aos jogadores que mantenham a raiva e a intensidade que produziram aquela atuação. Com o Corinthians na 17ª posição e uma sequência difícil de jogos pela frente, o clássico representa uma chance de aproveitar o embalo no momento certo.

Lucas Moura acrescenta um elemento importante à história do time da casa. O ex-atacante do Tottenham rompeu o tendão de Aquiles em maio e pensou em se aposentar no vestiário após receber o diagnóstico. Ele voltou antes do previsto, em outubro, e já marcou um gol em quatro partidas. Seu contrato termina em dezembro.

Memphis Depay está mais perto de voltar pelo Corinthians após desfalcar a equipe em duas partidas por causa de um edema muscular na coxa direita. Ele participou de parte do treino em grupo no domingo, e sua presença entre os relacionados para o clássico parece cada vez mais provável. Jesse Lingard, que se recupera de fraturas nas costelas e também cumpre suspensão, foi liberado até agora apenas para atividades de aquecimento sem contato.

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