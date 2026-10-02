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Assista a San Francisco 49ers x Denver Broncos pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

San Francisco 49ers x Denver Broncos
NFL

Como assistir ao jogo da NFL entre San Francisco 49ers e Denver Broncos, além do horário do início e das notícias das equipes

Horário de início de San Francisco 49ers x Denver Broncos

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Levi's Stadium

O San Francisco 49ers recebe o Denver Broncos no Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 17:25 (BRT).

Como assistir a San Francisco 49ers x Denver Broncos online

O jogo será transmitido ao vivo pelo NFL Game Pass no DAZN.

O NFL Game Pass no DAZN é a maneira oficial de acompanhar a temporada 2026/27 da NFL, oferecendo acesso a todos os jogos, ao vivo e sob demanda. Isso inclui a temporada regular, os playoffs e o Super Bowl LXI. O acesso ao NFL RedZone e à NFL Network também está disponível.

Você pode adquirir o NFL Game Pass como um pacote independente, sem a necessidade de uma assinatura padrão do DAZN.
O DAZN oferece dois planos principais para a temporada completa da NFL, Regular e Ultimate, com opções de pagamento à vista, parcelamento mensal ou pacotes semanais.

Como assistir de qualquer lugar com uma VPN

Para os fãs de futebol americano, uma VPN, como a ExpressVPN, resolve principalmente as restrições de bloqueio regional ao contornar os bloqueios locais de transmissão. Ao se conectar a um servidor em outra cidade ou país, os fãs podem assistir a confrontos fora de mercado ou acessar pacotes internacionais de streaming mais baratos e completos, que incluem todos os jogos ao vivo.

Além disso, a criptografia de uma VPN impede que provedores de internet limitem sua largura de banda durante transmissões com alto tráfego, protege seus dados pessoais em redes públicas de Wi‑Fi e permite acessar assinaturas domésticas de streaming, como o YouTube TV, enquanto você viaja para o exterior.

Notícias das equipes de San Francisco 49ers x Denver Broncos

Kyle Shanahan está comandando seu 167º jogo pelo San Francisco 49ers, quebrando oficialmente o recorde da franquia de Bill Walsh.

Notícias do San Francisco 49ers

O 49ers lida com uma lista de lesionados bastante cheia, especialmente na linha defensiva e no grupo de wide receivers.

  • Nick Bosa (DE): FORA (panturrilha). O principal pass rusher é uma baixa enorme para a linha defensiva e ficará ausente por um período significativo.
  • James Thompson Jr. (DT): FORA (tornozelo). Isso reduz ainda mais a rotação estrutural na linha interior.
  • Mike Evans (WR): DÚVIDA (costelas). O veterano alvo será uma decisão de última hora após trabalhar separadamente nos treinos no fim da semana.
  • Dre Greenlaw (LB): DÚVIDA (quadríceps). Ele corre contra o tempo para enfrentar seu ex-time, o Broncos, pelo qual atuou na última temporada.
  • Keion White (DE) & Jaden Dugger (LB): DÚVIDA. Ambos seguem em avaliação por problemas no tendão da coxa e no ombro, respectivamente.
  • Trent Williams (T): DEVE JOGAR. Depois de sofrer uma preocupante fisgada no pescoço na Semana 3, o left tackle All-Pro voltou a treinar de forma limitada e está liberado para proteger Brock Purdy.
  • Movimentações no elenco: O wide receiver Brandin Cooks foi promovido ao elenco ativo para reforçar o grupo de passe em meio às lesões. O defensive lineman Mykel Williams também teve aberta sua janela de treinos da PUP, embora esteja sendo reintegrado com cautela.

Notícias do Denver Broncos

Em forte contraste, o Broncos chega a Santa Clara em condição física notavelmente saudável, com apenas um jogador de profundidade ausente dos treinos.

  • Dondrea Tillman (OLB): TENDÊNCIA DE FICAR FORA (tendão da coxa). Foi o único a não participar de treinos em dias seguidos e dificilmente estará em campo.
  • J.K. Dobbins (RB), Jaylen Waddle (WR), & Marvin Mims Jr. (WR): DISPONÍVEIS. As três armas importantes do ataque participaram plenamente na quinta-feira e não têm restrições para o fim de semana.
  • Zach Allen (DL) & D.J. Jones (DT): DISPONÍVEIS. Os dois pilares da defesa estão totalmente liberados após terem os habituais dias de descanso de veteranos no meio da semana.
  • Injured Reserve: O running back calouro Jonah Coleman (tornozelo) segue fora na IR de curto prazo, abrindo caminho para a promoção de Mitchell Fraboni.



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