Assista a San Francisco 49ers x Denver Broncos pela NFL AO VIVO: transmissão online, canais de TV e horário de início

Horário de início de San Francisco 49ers x Denver Broncos

4 de out. de 2026 - 16:25 Levi's Stadium

O San Francisco 49ers recebe o Denver Broncos no Levi's Stadium (Santa Clara, Califórnia), durante a Semana 4 da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para começar no domingo, 4 de outubro, às 17:25 (BRT).

Como assistir a San Francisco 49ers x Denver Broncos online

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Notícias das equipes de San Francisco 49ers x Denver Broncos

Kyle Shanahan está comandando seu 167º jogo pelo San Francisco 49ers, quebrando oficialmente o recorde da franquia de Bill Walsh.

Notícias do San Francisco 49ers

O 49ers lida com uma lista de lesionados bastante cheia, especialmente na linha defensiva e no grupo de wide receivers.

Nick Bosa (DE) : FORA (panturrilha). O principal pass rusher é uma baixa enorme para a linha defensiva e ficará ausente por um período significativo.

James Thompson Jr. (DT) : FORA (tornozelo). Isso reduz ainda mais a rotação estrutural na linha interior.

Mike Evans (WR) : DÚVIDA (costelas). O veterano alvo será uma decisão de última hora após trabalhar separadamente nos treinos no fim da semana.

Dre Greenlaw (LB) : DÚVIDA (quadríceps). Ele corre contra o tempo para enfrentar seu ex-time, o Broncos, pelo qual atuou na última temporada.

Keion White (DE) & Jaden Dugger (LB) : DÚVIDA. Ambos seguem em avaliação por problemas no tendão da coxa e no ombro, respectivamente.

Trent Williams (T) : DEVE JOGAR. Depois de sofrer uma preocupante fisgada no pescoço na Semana 3, o left tackle All-Pro voltou a treinar de forma limitada e está liberado para proteger Brock Purdy.

Movimentações no elenco : O wide receiver Brandin Cooks foi promovido ao elenco ativo para reforçar o grupo de passe em meio às lesões. O defensive lineman Mykel Williams também teve aberta sua janela de treinos da PUP, embora esteja sendo reintegrado com cautela.

Notícias do Denver Broncos

Em forte contraste, o Broncos chega a Santa Clara em condição física notavelmente saudável, com apenas um jogador de profundidade ausente dos treinos.

Dondrea Tillman (OLB) : TENDÊNCIA DE FICAR FORA (tendão da coxa). Foi o único a não participar de treinos em dias seguidos e dificilmente estará em campo.

J.K. Dobbins (RB), Jaylen Waddle (WR), & Marvin Mims Jr. (WR) : DISPONÍVEIS. As três armas importantes do ataque participaram plenamente na quinta-feira e não têm restrições para o fim de semana.

Zach Allen (DL) & D.J. Jones (DT) : DISPONÍVEIS. Os dois pilares da defesa estão totalmente liberados após terem os habituais dias de descanso de veteranos no meio da semana.

Injured Reserve : O running back calouro Jonah Coleman (tornozelo) segue fora na IR de curto prazo, abrindo caminho para a promoção de Mitchell Fraboni.







