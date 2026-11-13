Como assistir a Romênia x Polônia com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Liga das Nações B - Rodada 5 14 de nov. de 2026 - 14:45 Arena Nationala

A Romênia recebe a Polônia na Arena Națională, em Bucareste, pelo Grupo 4 da Liga B da Liga das Nações da Uefa. As duas seleções precisam urgentemente de pontos após inícios difíceis na competição.

A Romênia de Gheorghe Hagi atravessa uma fase difícil na Liga das Nações, com quatro derrotas consecutivas na competição. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para a Suécia. Poucos dias antes, havia sido goleada por 6 a 0 pela Polônia. Na lanterna do grupo, a Romênia tem muito em jogo nesta partida em casa.

A Polônia chega a Bucareste em situação melhor, mas longe de estar tranquila. A equipe de Jan Urban venceu a Romênia por 6 a 0 no confronto anterior desta edição, mas também sofreu duas derrotas no grupo, incluindo um revés por 1 a 0 diante da Bósnia e Herzegovina em sua última partida pela Liga das Nações. A seleção ocupa o terceiro lugar no Grupo 4.

Os resultados recentes da Polônia fora da Liga das Nações mostram uma equipe que ainda busca regularidade. Um empate por 2 a 2 com a Nigéria e uma derrota para a Ucrânia em amistosos disputados no início deste ano apontaram fragilidade defensiva. A Suécia também venceu os poloneses por 3 a 2 nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Urban espera uma reação fora de casa.

A única vitória da Romênia nos últimos cinco jogos em todas as competições veio contra o País de Gales em junho, por 2 a 1, em um amistoso. A equipe de Hagi sofreu 11 gols apenas nas quatro partidas pela Liga das Nações, um retrospecto que exige atenção urgente antes deste confronto.

Com a permanência da Romênia na Liga das Nações em jogo e a Polônia buscando consolidar sua posição, o confronto em Bucareste pode definir a campanha das duas seleções. Confira tudo o que você precisa saber sobre onde assistir e como acompanhar a partida ao vivo.

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