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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4 10 de nov. de 2026 - 15:00 Stadio Tre Fontane

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+. É possível acessar o serviço por meio de uma assinatura e acompanhar o jogo por streaming em todos os dispositivos compatíveis.

O Estádio Tre Fontane, em Roma, recebe o confronto entre Roma e Servette, válido pela Women's Champions League. A Roma busca manter o bom momento na Europa após um início de temporada convincente na Serie A.

Gianpiero Piovani conta com uma equipe em ótima fase nas competições nacionais. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos entre campeonato e copa atestam a solidez do grupo, que teve atuações de destaque contra adversárias de alto nível.

O Servette, comandado por Cristian Toro Maspero, chega a Roma após uma campanha europeia irregular. A equipe suíça alternou grandes resultados e tropeços nas últimas semanas, o que torna difícil prever qual versão do time entrará em campo no Estádio Tre Fontane.

O histórico de confrontos entre as duas equipes favorece as donas da casa. A Roma já enfrentou o Servette na fase de classificação da Women's Champions League e venceu com autoridade nas duas ocasiões.

O Servette terá uma tarefa difícil, mas equipes suíças já mostraram no passado que sabem surpreender no cenário europeu. Toro Maspero precisará encontrar as soluções certas para conter uma Roma que raramente dá espaço jogando em casa.

As opções para acompanhar a partida ao vivo na TV e por streaming estão indicadas a seguir.

Notícias das equipes

Na Roma, Gianpiero Piovani não informou desfalques por lesão ou suspensão. A provável escalação titular ainda não foi divulgada e será atualizada nas horas que antecedem o início da partida.

Do lado do Servette, Cristian Toro Maspero não deu informações oficiais sobre a situação do elenco. Também nesse caso, as últimas notícias sobre as jogadoras convocadas estarão disponíveis perto da partida.

Momento das equipes

A Roma chega ao compromisso europeu com uma sequência positiva: quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos entre Serie A e Women's Champions League. O resultado mais recente foi uma vitória por 4 a 0 sobre o Calcio Como 1907 no campeonato. Antes disso, a Roma havia derrotado o Napoli Femminile por 2 a 1 e a Juventus por 5 a 2, mostrando grande poder ofensivo. O único revés veio contra o Chelsea na Women's Champions League, com uma derrota por 2 a 0.

O Servette soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, todos em competições europeias. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 sobre o Oud-Heverlee Leuven na Women's Champions League. A equipe suíça, porém, sofreu derrotas pesadas para o OL Lyon (0 a 8) e o HB Køge (1 a 5), somando, no total, onze gols marcados e dezessete sofridos.

Confrontos anteriores

O último confronto entre Roma e Servette aconteceu em 26 de setembro de 2024, quando a Roma venceu por 7 a 2 na casa da equipe suíça, na fase de classificação da Women's Champions League. Poucos dias antes, em 18 de setembro, a Roma já havia derrotado o Servette por 3 a 1 no jogo de ida, disputado em casa. Nos dois confrontos registrados entre as equipes, a Roma venceu ambas as vezes, marcando dez gols e sofrendo três.

Classificação

Na classificação da Women's Champions League, a Roma ocupa atualmente a 17ª posição, enquanto o Servette está em 13º lugar.