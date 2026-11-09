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Liga dos Campeões Feminino
team-logoRoma
Stadio Tre Fontane
team-logoServette
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Assista a Roma x Servette ao vivo hoje: onde assistir à partida na TV e por streaming?

Roma x Servette
Roma
Servette
Liga dos Campeões Feminino

Como assistir ao jogo da Champions League Feminina entre Roma e Servette, com horário de início e informações sobre as equipes

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Liga dos Campeões Feminino - Rodada 4
Stadio Tre Fontane

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+. É possível acessar o serviço por assinatura e acompanhar o jogo por streaming em todos os dispositivos compatíveis.

O Estádio Tre Fontane, em Roma, recebe o confronto entre Roma e Servette, válido pela Women's Champions League. A Roma busca manter o bom momento na Europa após um início de temporada convincente na Serie A.

Gianpiero Piovani conta com uma equipe em ótima fase nas competições nacionais. As quatro vitórias nos últimos cinco jogos entre campeonato e copa demonstram a solidez do grupo, que teve atuações de destaque contra adversárias de alto nível.

O Servette, comandado por Cristian Toro Maspero, chega a Roma após uma trajetória irregular na Europa. A equipe suíça alternou grandes resultados e tropeços nas últimas semanas, o que torna difícil prever qual versão entrará em campo no Estádio Tre Fontane.

O retrospecto entre as duas equipes favorece as donas da casa. A Roma já enfrentou o Servette na fase de classificação da Women's Champions League e venceu com autoridade nas duas ocasiões.

Para o Servette, será um desafio difícil, mas as equipes suíças já mostraram no passado que sabem surpreender no cenário europeu. Toro Maspero precisará encontrar as soluções certas para conter uma Roma que raramente cede espaços em casa.

As opções para acompanhar a partida ao vivo pela TV e por streaming estão indicadas a seguir.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Roma x Servette

Técnico

  • G. Piovani

Na Roma, Gianpiero Piovani não informou desfalques por lesão ou suspensão. A provável escalação titular ainda não foi divulgada e será atualizada nas horas que antecedem o início da partida.

Do lado do Servette, Cristian Toro Maspero não deu informações oficiais sobre a situação do elenco. Também neste caso, as últimas notícias sobre as jogadoras convocadas estarão disponíveis perto da hora do jogo.

Momento das equipes

ROM

ROM - Sequência

MIL
V4-2
JUV
V2-5
CHE
D2-0
NAP
V2-1
COM
V0-4
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SER

SER - Sequência

PRA
D3-2
PRA
V3-0
OLL
D0-8
HBK
D5-1
OUD
V5-1
Gol marcado (sofrido)
11/17
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

A Roma chega ao compromisso europeu em boa fase: são quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos entre Serie A e Women's Champions League. No resultado mais recente, goleou o Calcio Como 1907 por 4 a 0 no campeonato. Antes, havia vencido o Napoli Femminile por 2 a 1 e a Juventus por 5 a 2, mostrando grande poder ofensivo. O único tropeço foi a derrota por 2 a 0 para o Chelsea na Women's Champions League.

O Servette soma duas vitórias e três derrotas nos últimos cinco jogos, todos em competições europeias. O resultado mais recente foi uma vitória por 5 a 1 sobre o Oud-Heverlee Leuven na Women's Champions League. A equipe suíça, porém, sofreu derrotas pesadas para o OL Lyon (0 a 8) e o HB Køge (1 a 5), com um total de onze gols marcados e dezessete sofridos.

Confrontos anteriores

Confrontos

RomaEmpateServette
2
0
0
Women's Champions League Qualification
Servette badge
Servette
SER
2
Roma badge
Roma
ROM
7
FJ
Women's Champions League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
3
Servette badge
Servette
SER
1
FJ
10Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols2/2
Ambas as equipes marcaram2/2

O último confronto entre Roma e Servette foi em 26 de setembro de 2024, quando a Roma venceu por 7 a 2 na casa da equipe suíça, na fase de classificação da Women's Champions League. Poucos dias antes, em 18 de setembro, a Roma já havia derrotado o Servette por 3 a 1 no jogo de ida, disputado em casa. Nos dois confrontos registrados entre as equipes, a Roma venceu ambas as vezes, marcando dez gols e sofrendo três.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
E
V
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
E
V
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
E
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
E
V
E
7
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
E
V
E
8
InterInterINT
311127-54
D
E
V
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
E
E
E
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
E
E
E
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
E
E
D
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
E
D
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
E
D
D
17
RomaRomaROM
301208-81
D
D
E
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
E
Qualification to 1/4 finals
Classificação às quartas de final

Na classificação da Women's Champions League, a Roma ocupa atualmente a 17ª posição, enquanto o Servette está em 13º lugar.

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