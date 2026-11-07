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Roma x Sassuolo tem transmissão ao vivo pelo DAZN e, em coexclusividade, pelo Sky Sport e pelo NOW. Confira abaixo os canais disponíveis para acompanhar a partida.
A Roma recebe o Sassuolo no Estádio Olímpico de Roma na noite de sábado, pela 11ª rodada da Serie A 2026/27, em busca de consolidar sua posição na parte de cima da tabela.
Gasperini quer uma resposta imediata após sofrer a virada diante do Manchester United em Old Trafford, pela Champions League. A Roma abriu 2 a 0, mas sofreu o empate e perdeu por 3 a 2. A derrota ainda dói, mas o calendário já oferece a chance de reação.
Uma vitória levaria a Roma, ao menos momentaneamente, à segunda colocação isolada, a apenas um ponto da líder Lazio e à frente da Inter. Há muito em jogo, e a Roma sabe que não pode tropeçar diante de sua torcida.
Do outro lado, o Sassuolo chega em plena crise: são quatro derrotas consecutivas, com 16 gols sofridos nesse período. A mais recente foi em casa, por 4 a 2 diante da Fiorentina, resultado que retrata as dificuldades defensivas da equipe.
Aquilani não poderá contar com o capitão Domenico Berardi, um desfalque importante para um time que precisa recuperar a confiança. O Sassuolo ocupa a 17ª posição na tabela e busca pontos na luta contra o rebaixamento.
Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar Roma x Sassuolo ao vivo na TV e por streaming.
Notícias das equipes
Escalações de Roma x Sassuolo
Time titular
Reservas
Técnico
- G. Gasperini
- A. Aquilani
Na Roma, segue a dúvida no gol: Gollini corre sério risco de ficar fora, e Vasquez deve começar novamente como titular. Ndicka retorna à defesa, enquanto Molina disputa uma vaga entre os titulares. Svilar, Koné e Dybala estão fora, juntando-se a Pellegrini e Rensch na lista de desfalques.
O Sassuolo chega ao Olímpico sem Berardi, que não disputará a partida e deve voltar após a pausa. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz e Skjellerup também estão ausentes. Dominguez deve atuar atrás de Esposito e Laurienté no trio ofensivo.
Momento das equipes
A Roma chega após uma sequência irregular nas últimas cinco partidas: três vitórias, um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League. Antes disso, a Roma havia vencido a Udinese por 5 a 2 e o Cagliari por 4 a 2 na Serie A, com um empate por 3 a 3 diante do Napoli entre esses jogos. Ao todo, nas últimas cinco partidas, a Roma marcou 16 gols e sofreu 14.
O Sassuolo atravessa um momento muito difícil: quatro derrotas consecutivas e um empate nos últimos cinco jogos. A partida mais recente terminou com derrota em casa por 4 a 2 para a Fiorentina. Antes, vieram as duras derrotas por 6 a 2 para a Lazio e por 4 a 2 para o Frosinone. Nas últimas cinco partidas, o Sassuolo marcou 9 gols e sofreu 16.
Confrontos anteriores
Confrontos
O último encontro entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando a Roma venceu por 2 a 0 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos pela Serie A, a Roma venceu quatro vezes e o Sassuolo, apenas uma. A equipe romana demonstrou clara superioridade nesse retrospecto recente.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
D
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
E
V
E
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
E
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
D
V
V
E
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
D
V
D
E
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
D
V
E
D
V
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
V
V
V
D
V
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
D
E
E
D
V
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
E
D
D
D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
D
D
D
D
E
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
D
D
D
V
D
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D
Na Serie A, a Roma ocupa atualmente a terceira posição, enquanto o Sassuolo está em 17º lugar.