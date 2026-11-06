Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ajudar.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!

Campeonato Italiano - Rodada 11 7 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio Olimpico, Rome

Roma x Sassuolo tem transmissão ao vivo pelo DAZN e, em coexclusividade, pelo Sky Sport e pelo NOW. Confira abaixo os canais disponíveis para acompanhar a partida.

A Roma recebe o Sassuolo no Estádio Olímpico de Roma na noite de sábado, pela 11ª rodada da Serie A 2026/27, em busca de consolidar sua posição na parte de cima da tabela.

Gasperini quer uma reação imediata após sofrer a virada diante do Manchester United em Old Trafford, pela Champions League. A Roma chegou a abrir 2 a 0, mas acabou derrotada por 3 a 2. A derrota ainda dói, mas o calendário oferece logo uma oportunidade de recuperação.

Uma vitória levaria a Roma, momentaneamente, à vice-liderança isolada, a apenas um ponto da líder Lazio e à frente da Inter. Há muito em jogo, e a equipe sabe que não pode tropeçar diante de sua torcida.

Do outro lado, chega um Sassuolo em plena crise: são quatro derrotas consecutivas, com 16 gols sofridos nessa sequência. A mais recente foi em casa, por 4 a 2, diante da Fiorentina, resultado que retrata as dificuldades defensivas da equipe.

Aquilani não poderá contar com o capitão Domenico Berardi, uma ausência importante para um time que precisa recuperar a confiança. O Sassuolo ocupa a 17ª posição na tabela e busca pontos para escapar do rebaixamento.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar Roma x Sassuolo ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Na Roma, permanece a dúvida no gol: Gollini corre grande risco de ficar fora, e Vasquez deve voltar a começar como titular. Ndicka retorna à defesa, enquanto Molina disputa uma vaga entre os titulares. Svilar, Koné e Dybala estão fora, juntando-se a Pellegrini e Rensch na lista de desfalques.

O Sassuolo chega ao Olímpico sem Berardi, que não disputará a partida e deve voltar após a pausa. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz e Skjellerup também estão ausentes. Dominguez deve atuar atrás de Esposito e Laurienté no trio ofensivo.

Momento das equipes

A Roma chega após uma sequência irregular nas últimas cinco partidas: três vitórias, um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League. Antes, a equipe havia vencido a Udinese por 5 a 2 e o Cagliari por 4 a 2 na Serie A, com um empate por 3 a 3 diante do Napoli entre esses jogos. Ao todo, nas últimas cinco partidas, a Roma marcou 16 gols e sofreu 14.

O Sassuolo vive um momento muito difícil: quatro derrotas consecutivas e um empate nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou com uma derrota em casa por 4 a 2 para a Fiorentina. Antes, vieram as duras derrotas por 6 a 2 para a Lazio e por 4 a 2 para o Frosinone. Nas últimas cinco partidas, o Sassuolo marcou 9 gols e sofreu 16.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando a Roma venceu por 2 a 0 em casa. Nos últimos cinco duelos pela Serie A, a Roma venceu quatro vezes e o Sassuolo apenas uma, demonstrando ampla superioridade nesse retrospecto recente.

Classificação

Na Serie A, a Roma ocupa atualmente a terceira posição, enquanto o Sassuolo está em 17º lugar.