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Campeonato Italiano
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSassuolo
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Assista a Roma x Sassuolo ao vivo hoje: onde assistir ao jogo na TV e por streaming?

Roma x Sassuolo
Roma
Sassuolo
Campeonato Italiano

Como assistir ao jogo da Serie A entre Roma e Sassuolo: horário de início e notícias das equipes

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Campeonato Italiano - Rodada 11
Stadio Olimpico, Rome

Roma x Sassuolo tem transmissão ao vivo pelo DAZN e, em coexclusividade, pelo Sky Sport e pelo NOW. Confira abaixo os canais disponíveis para acompanhar a partida.

A Roma recebe o Sassuolo no Estádio Olímpico de Roma na noite de sábado, pela 11ª rodada da Serie A 2026/27, em busca de consolidar sua posição na parte de cima da tabela.

Gasperini quer uma reação imediata após sofrer a virada diante do Manchester United em Old Trafford, pela Champions League. A Roma chegou a abrir 2 a 0, mas acabou derrotada por 3 a 2. A derrota ainda dói, mas o calendário oferece logo uma oportunidade de recuperação.

Uma vitória levaria a Roma, momentaneamente, à vice-liderança isolada, a apenas um ponto da líder Lazio e à frente da Inter. Há muito em jogo, e a equipe sabe que não pode tropeçar diante de sua torcida.

Do outro lado, chega um Sassuolo em plena crise: são quatro derrotas consecutivas, com 16 gols sofridos nessa sequência. A mais recente foi em casa, por 4 a 2, diante da Fiorentina, resultado que retrata as dificuldades defensivas da equipe.

Aquilani não poderá contar com o capitão Domenico Berardi, uma ausência importante para um time que precisa recuperar a confiança. O Sassuolo ocupa a 17ª posição na tabela e busca pontos para escapar do rebaixamento.

Confira abaixo todas as informações sobre como acompanhar Roma x Sassuolo ao vivo na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Prováveis escalações de Roma x Sassuolo

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
Formação
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
4-3-3
D. VasquezD. VasquezD. GhilardiD. GhilardiM. HermosoM. HermosoE. N'DickaE. N'DickaR. MoraR. MoraN. PisilliN. Pisilliteam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. MalenS. TuratiS. TuratiJ. DoigJ. DoigJ. IdzesJ. IdzesD. Caleta-CarD. Caleta-CarS. WalukiewiczS. WalukiewiczN. MaticN. MaticD. BakolaD. BakolaK. ThorstvedtK. ThorstvedtA. LaurienteA. LaurienteS. EspositoS. EspositoD. BerardiD. Berardi
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
3-4-2-1
Roma

Time titular

Sassuolo

Técnico

  • G. Gasperini
  • A. Aquilani

Na Roma, permanece a dúvida no gol: Gollini corre grande risco de ficar fora, e Vasquez deve voltar a começar como titular. Ndicka retorna à defesa, enquanto Molina disputa uma vaga entre os titulares. Svilar, Koné e Dybala estão fora, juntando-se a Pellegrini e Rensch na lista de desfalques.

O Sassuolo chega ao Olímpico sem Berardi, que não disputará a partida e deve voltar após a pausa. Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz e Skjellerup também estão ausentes. Dominguez deve atuar atrás de Esposito e Laurienté no trio ofensivo.

Momento das equipes

ROM

ROM - Sequência

SBR
V4-0
NAP
E3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
MUN
D3-2
Gol marcado (sofrido)
18/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SAS

SAS - Sequência

MIL
E1-1
FRC
D4-2
COM
D2-0
LAZ
D2-6
FIO
D2-4
Gol marcado (sofrido)
7/17
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Roma chega após uma sequência irregular nas últimas cinco partidas: três vitórias, um empate e uma derrota. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 2 para o Manchester United na Champions League. Antes, a equipe havia vencido a Udinese por 5 a 2 e o Cagliari por 4 a 2 na Serie A, com um empate por 3 a 3 diante do Napoli entre esses jogos. Ao todo, nas últimas cinco partidas, a Roma marcou 16 gols e sofreu 14.

O Sassuolo vive um momento muito difícil: quatro derrotas consecutivas e um empate nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou com uma derrota em casa por 4 a 2 para a Fiorentina. Antes, vieram as duras derrotas por 6 a 2 para a Lazio e por 4 a 2 para o Frosinone. Nas últimas cinco partidas, o Sassuolo marcou 9 gols e sofreu 16.

Confrontos anteriores

Confrontos

RomaEmpateSassuolo
4
0
1
Campeonato Italiano
Roma badge
Roma
ROM
2
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FJ
Campeonato Italiano
Roma badge
Roma
ROM
1
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
0
FJ
Campeonato Italiano
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
1
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
Campeonato Italiano
Roma badge
Roma
ROM
3
Sassuolo badge
Sassuolo
SAS
4
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O último confronto entre as equipes foi em janeiro de 2026, quando a Roma venceu por 2 a 0 em casa. Nos últimos cinco duelos pela Serie A, a Roma venceu quatro vezes e o Sassuolo apenas uma, demonstrando ampla superioridade nesse retrospecto recente.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
Inter de MilãoInter de MilãoINT
108112613+1325
D
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
E
V
E
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
E
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
D
V
V
E
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
E
V
D
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
D
V
D
E
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
D
V
E
D
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
D
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
D
D
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
D
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
D
D
D
D
E
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
D
E
E
D
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
D
D
D
V
D
15
ParmaParmaPAR
10226815-78
V
E
D
D
D
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
E
D
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
D
D
D
D
E
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
102171724-77
D
D
D
V
D
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

Na Serie A, a Roma ocupa atualmente a terceira posição, enquanto o Sassuolo está em 17º lugar.

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