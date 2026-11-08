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Assista a Rennes x Lille ao vivo hoje: onde o jogo vai passar na TV e por streaming?

Rennes x Lille
Rennes
Lille
Campeonato Francês

Guia completo para assistir a Rennes x Lille ao vivo pela Ligue 1 hoje.

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Prévia da partida

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Campeonato Francês - Rodada 10
Roazhon Park

O Rennes recebe o Lille no Roazhon Park em uma partida da Ligue 1 entre duas equipes que vivem momentos recentes distintos.

O Rennes de Franck Haise ocupa a quinta posição na tabela e vem de uma sequência turbulenta de resultados, dividindo-se entre compromissos europeus e um desempenho irregular no campeonato nacional. A pesada derrota por 5 a 2 para o Nice no fim de outubro foi um revés, embora a vitória por 3 a 0 sobre o Strasbourg tenha mostrado que a equipe ainda pode jogar em seu melhor nível.

O Lille chega na terceira posição sob o comando de Davide Ancelotti, entre o desgaste da Champions League e a capacidade de reagir no campeonato nacional. Seus últimos cinco jogos incluíram uma prejudicial derrota por 2 a 4 para o Galatasaray na Europa, mas a vitória por 1 a 0 sobre o Lens pela Ligue 1 na última partida deu à equipe uma base para seguir em frente.

O retrospecto favorece o Lille, que venceu três dos últimos cinco confrontos entre os clubes na Ligue 1. O Rennes não conseguiu vencer o Lille no Roazhon Park no jogo mais recente em casa nessa sequência: perdeu por 1 a 2 em março de 2026.

Com as duas equipes enfrentando preocupações com lesões e nenhuma delas em uma fase realmente estável, é provável que pequenos detalhes decidam o resultado.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir a Rennes x Lille ao vivo.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Rennes x Lille

3-5-2
Rennes crest
Rennes
REN
Formação
Lille crest
Lille
LIL
4-3-3
N. LemaitreN. LemaitreA. RouaultA. RouaultC. CresswellC. CresswellA. BoudlalA. BoudlalV. RongierV. RongierA. ThomassonA. ThomassonM. NagidaM. NagidaB. ReynoldsB. ReynoldsS. SzymanskiS. SzymanskiM. TamariM. TamariB. DiaB. DiaB. OzerB. OzerT. NianzouT. NianzouN. NgoyN. NgoyA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudN. MukauN. MukauB. AndreB. AndreM. KjaergaardM. KjaergaardH. HaraldssonH. HaraldssonE. MbappeE. MbappeS. DiaouneS. Diaoune
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Lille
LIL
3-5-2
Rennes

Time titular

Lille

Técnico

  • F. Haise
  • D. Ancelotti

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