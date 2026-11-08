Como assistir a Rennes x Lille com uma VPN

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. Escolha um provedor de serviços de VP de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 09:00 Roazhon Park

O Rennes recebe o Lille no Roazhon Park em uma partida da Ligue 1 entre duas equipes que vivem momentos recentes distintos.

O Rennes de Franck Haise ocupa a quinta posição na tabela e vem de uma sequência turbulenta de resultados, dividindo-se entre compromissos europeus e um desempenho irregular no campeonato nacional. A pesada derrota por 5 a 2 para o Nice no fim de outubro foi um revés, embora a vitória por 3 a 0 sobre o Strasbourg tenha mostrado que a equipe ainda pode jogar em seu melhor nível.

O Lille chega na terceira posição sob o comando de Davide Ancelotti, entre o desgaste da Champions League e a capacidade de reagir no campeonato nacional. Seus últimos cinco jogos incluíram uma prejudicial derrota por 2 a 4 para o Galatasaray na Europa, mas a vitória por 1 a 0 sobre o Lens pela Ligue 1 na última partida deu à equipe uma base para seguir em frente.

O retrospecto favorece o Lille, que venceu três dos últimos cinco confrontos entre os clubes na Ligue 1. O Rennes não conseguiu vencer o Lille no Roazhon Park no jogo mais recente em casa nessa sequência: perdeu por 1 a 2 em março de 2026.

Com as duas equipes enfrentando preocupações com lesões e nenhuma delas em uma fase realmente estável, é provável que pequenos detalhes decidam o resultado.

Continue lendo para saber tudo o que você precisa sobre como assistir a Rennes x Lille ao vivo.

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